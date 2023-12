So viele Mühlen hat es 1813 in Zahna gegeben. Wo die französischen Truppen die Kriegskasse vergraben haben, ist nicht exakt überliefert. Angeblich soll sie ein Bauer gefunden haben.

Sieben Mühlen in Zahna - Wo wurde die Kriegskasse 1813 vergraben?

Zahna-Elster/MZ. - Im Archivzimmer von Wolfgang Habedank hat alles seine Ordnung. Jede Postkarte befindet sich in einem Album, die Chroniken sind sortiert. Sagen und Geschichten haben den 73-Jährigen schon immer interessiert. Den Dingen auf den Grund zu gehen, sei mindestens so spannend wie ein Krimi, erzählt Zahnas Ortschronist und streift im Gespräch gleich mehrere Erzählungen. Selbst ein „Reiter ohne Kopf“ spielt dabei eine Rolle. „Das ist mein Hobby“, sagt er. Die vielen Stunden, die der frühere Handwerker in Archiven verbringt, hat er längst aufgehört zu zählen.