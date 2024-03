Axien/DUR. - Am Mittwoch ist es laut Polizei im Landkreis Wittenberg zu einem Unfall gekommen, als ein 25-jähriger Transporterfahrer und eine 51-jährige Autofahrerin kollidierten. Beide seien gegen 10.40 Uhr auf der L114 aus Richtung Axien, einem Ortsteil von Annaburg, kommend in Fahrtrichtung Prettin unterwegs gewesen.

Als der 25-Jährige nach links in einen Feldweg abbog, setzte demnach die Autofahrerin zum Überholen an, wobei sie gegen das linke Heck des Transporters stieß, heißt es. Dabei seien die Autofahrerin schwer und ihr 56-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden.

Beide wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporterfahrer sei unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Beamten. Das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden.