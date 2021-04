Schweren Herzens Absage in Holzdorf

Andrea und Detlef Schulze können sich das zweite Jahre in Folge nicht an der Aktion beteiligen. Was dafür den Ausschlag gegeben hat.

Holzdorf/MZ

- Die Entscheidung ist ihnen nicht leicht gefallen, aber sie sehen keine andere Möglichkeit. Andrea und Detlef Schulze in Holzdorf werden Mitte Mai nicht zum offenen Garten einladen. Sie sagen den Termin ab. Dass sie ihren Entschluss bereits im April gefasst haben, hängt auch damit zusammen, dass sie schon wiederholt Anfragen erhalten haben, wann Gartenfreunde sie denn besuchen können. Doch das wird das zweite Jahr in Folge nicht möglich sein. Sie bedauern das, bitten um Verständnis und auch darum, die Entscheidung zu respektieren.

Keine Alternative

„Das ist einfach nicht zu händeln“, sagt Detlef Schulze. Der Garten in Holzdorf gehörte vor Corona zu den Magneten in der kreisweiten Aktion. Vor zwei Jahren wurden rund 700 Besucher an einem Tag gezählt. „Wie soll das unter den Corona-Bedingungen funktionieren?“, fragt Detlef Schulze und gibt gleich selbst die Antwort. „Es geht einfach nicht. Es tut uns leid!“ Das Ehepaar hofft, dass sich diese Botschaft nun möglichst schnell herumspricht, auch im Wittenberger Raum.

Denn das Gros der Besucher sei aus diesem Teil des Landkreises in den Ostzipfel gefahren, um sich den einzigartigen Garten am Waldrand anzusehen. Auch wenn der Garten recht groß ist, wäre es nicht möglich, ein Einbahnstraßensystem einzurichten, die Besucherströme zu lenken und außerdem die Daten der einzelnen Gäste zu erfassen. Eine Nachfrage in der Kreisverwaltung Wittenberg ergab keine andere Auskunft. Unter der aktuellen Corona-Lage ist das nicht möglich. „Das wäre nicht verantwortbar“, stellt der Natur- und Gartenliebhaber fest.

In der Entwicklung zurück

Andrea und Detlef Schulze laden normalerweise dann in ihren Garten ein, wenn die großen Azaleenbüsche in voller Blüte stehen. Daran ist aufgrund der kühlen Witterung derzeit erst mal nicht zu denken. „So weit zurück in ihrer Entwicklung waren sie schon lange nicht“, sagt Detlef Schulze. Da hätte es mit dem ursprünglich geplanten Termin für den offenen Garten vielleicht sowieso nicht geklappt, weil die Hauptattraktionen noch mehr Zeit als in vergangenen Jahren benötigen, um ihre ganze Pracht zu präsentieren.