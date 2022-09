Jessen/MZ - „Die Leute stehen mit Tränen in den Augen am Informationsschalter“, sagt Marcel Schlobach, der bereits ein Schild am Eingangsbereich des Baumarkts „Wittig“ in Jessen angebracht hat, dass Kohlen nicht verfügbar sind. Diese Situation macht den Marktleiter betroffen. „Sie ist nur mit viel Humor zu ertragen“, gibt er offen zu, vor einem Jahr hätte er die Meldung, dass keine Brennstoffe vorhanden sind, in die Rubrik „guter Witz“ eingeordnet. Die letzte Kohle-Lieferung sei Ende Juni eingegangen, die 24 Paletten (je eine Tonne) sind innerhalb eine Woche ratzfatz ausverkauft gewesen. „Trotz Rationierung“, so der Marktleiter, zehn Pakete zu 25 Kilo pro Kunde galten als maximale Grenze.

