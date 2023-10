1.000 Teilnehmer aus 30 Nationen kämpfen bei der Schlittenhunde-WM in Leipa um diverse Titel. Die Organisatoren beginnen mit Aufbau des Wettkampfgeländes. Was alles zu tun ist.

Startschuss zur WM ist gefallen - So verläuft der Aufbau in Leipa

Leipa/MZ. - Die Weltmeisterschaft in Leipa dauert eine Stunde länger. In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. „Diese Zugabe nutzen wir“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins Glücksburger Heide, Detlef Polzenhagen. Aufgrund der Fülle an Starts geht das erste Duo bereits am Sonntag um 7 Uhr auf die kurvenreiche Strecke.