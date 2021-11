Schaumflocken auf der Elster - Handelt es sich um Löschschaum?

Premsendorf/MZ/GRO - Schaumflocken schwimmen auf der Schwarzen Elster. Etwa zwischen Arnsnesta und Premsendorf sind sie unterwegs. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Wittenberg bestätigt das am Mittwoch nach einer Kontrolle. Bei Premsendorf seien Schaumflecken bis zu fünf Zentimeter Durchmesser entdeckt worden, auf dem Gewässer und auch im Uferbereich.

Nahe der Eisenbahnbrücke

Unterhalb der Eisenbahnbrücke Premsendorf seien größere Schaumfleckenansammlungen zu beobachten, sie seien auch in Schweinitz sichtbar, in Gorsdorf hingegen nicht oder noch nicht.

Die Vermutung, dass es sich um Reste von Löschschaum handeln könnte, der bei einem Großbrand Mitte Oktober in Elsterwerda (Nachbarkreis Elbe-Elster) zum Einsatz kam und über einen Graben in die Schwarze Elster gelangte und zum Beispiel in Herzberg zu Meldungen besorgter Anwohner führte, teilt die Behörde allerdings nicht.

Begründet wird das damit, dass sich etwa 500 Meter oberhalb der Straßenbrücke in Arnsnesta alte Brückenpfeiler im Fluss befinden. Dort komme es zu starken Verwirbelungen. Die Schaumflecken seien erst ab dieser Stelle zu sehen, oberhalb davon nicht. Schaum auf Gewässern könne auch beim Abbau von abgestorbenem organischem Material entstehen (Laub, Blätter, Algen, tote Insekten). Vor allem im Herbst sei dieses Phänomen zu beobachten, hieß es aus der Unteren Wasserbehörde in Wittenberg.

Weitere Untersuchungen

Zu weiteren Klärung des Auslösers für die Schaumbildung wurden der Gewässerkundliche Landesdienst und das Labor beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft mit einbezogen.

Der Löschschaum, so wurde aus der Elbe-Elster-Verwaltung informiert, sei nach jetzigen Kenntnissen biologisch abbaubar.