Schatz unter der Decke in Holzdorfer Kita

Holzdorf - Als ob das nicht schon genug war. Da wurde im Sandkasten tagelang an einer Sandbaustelle gewerkelt und ganz hinten auf dem Grundstück der Holzdorfer Einrichtung entstanden zwei Schaukeln. Selbstverständlich fieberten die Kinder dem Tag der Übergabe entgegen. Am ersten Juni, dem Internationalen Kindertag, war es dann soweit. Und als es dann noch hieß, Clown Friedolin sollte mit von der Partie sein, war die Freude groß.

Lina Zwiebel aber wartete auf einen besonderen Gast und hatte extra für ihn ein hübsches Kleidchen angezogen. Das Erscheinen des Jessener Bürgermeisters Michael Jahn (SPD) verstanden die anwesenden Erwachsenen als Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit. Neben verschiedenen Fachfirmen, erklärten im Gespräch Juliane Schmidt, Kuratoriumsvorsitzende, und die Gemeinde-Elternvertreterin Antje Jahn, hätten auch die Eltern tatkräftig Hand angelegt.

Ohne deren Eigenleistungen, beispielsweise beim Ausschachten, bei der Abfuhr des Aushubs, beim Schippen des Fallschutzsandes, wäre dieses Projekt nicht denkbar gewesen. Übrigens musste der Fallschutzsand eine spezielle Körnergröße haben, sonst hätte es das Tüv-Siegel für die Schaukelanlage nicht gegeben.

Zunächst aber wurden ganz offiziell die Flatterbänder zerschnitten, die noch den Zugang zu der aus kräftigem Holz bestehenden Sandbaustelle versperrten. Clown Friedolin hatte darauf noch eine geheimnisvolle Kiste entdeckt und unter lauten Anfeuerungsrufen aller Umstehenden, zog er die darüber liegende Decke weg. Darunter kam, passend zur neuen Sandspielbaustelle noch eine ganze Menge Sandspielzeug zum Vorschein. Im Jahr 2012 wurde die Kindertagesstätte „Am Wald“ eröffnet.

Damals war sie sozusagen mit Spielgrundgeräten im Außenbereich bestückt. Die sind seither zwar gehegt und gepflegt worden und etliches Neues kam durch Spenden hinzu, wie der Kletterparcours und die Holzeisenbahn, aber Schaukeln fehlten noch. Als die Elterninitiative der Tagesstätte nun 2020 bei der Stadt Jessen neue Spielgeräte beantragte, gab es da keine Diskussion. Sofort wurden die Mittel in den Haushalt 2021 eingestellt. Zwar rechnete man im Rathaus mit rund 8.000 Euro, jedoch trugen am Ende die Eltern und andere Spender zehn Prozent zur Deckung der Kosten bei.

Generell ist die Unterstützung durch die Eltern immens, so die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Simone Weisbrodt. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt klappt. Dass allerdings der Bürgermeister zusammen mit Clown Friedolin als Erste die neuen Schaukel testeten, war so nicht geplant. Nachdem die beiden unter dem Beifall der Kinder und Erzieher mehrmals hin- und her geschwungen waren, konstatierten sie: „Die halten was aus!“ Für die Kinder gab es von da an sowieso kein Halten mehr! (mz)