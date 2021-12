Schandfleck Anglerhaus bei Düßnitz soll weg

Das alte Anglerhaus in der Nähe von Düßnitz

Düssnitz/MZ - Was wird aus dem alten Anglerhaus bei Düßnitz? Volker Leipziger aus dem Ort brachte das Thema erneut zur Sprache. Der Schandfleck an dem alten Elbarm zwischen Düßnitz und Mauken beschäftige mehrere Einwohner, sagt er. Nach seiner Meinung werde schon zu lange darüber geredet, ohne dass sich etwas verändere. Nach fünf Jahren wolle er wieder den Finger in die Wunde legen, sagt er.

Die Stadt habe zugesagt, das alte Gebäude, das wohl 2018 notgesichert wurde, abzureißen. Er könnte sich vorstellen, dass die Düßnitzer freiwillig selbst mit Hand anlegen und dabei helfen, das desolate Haus zu beseitigen.

„Wir wollen es abreißen“, erklärt Bürgermeister Michael Jahn (SPD). Doch das müsse fachgerecht und mit Genehmigung geschehen. Die einzelnen Baustoffe seien getrennt zu entsorgen. Die Stadt rechnet unter den derzeitigen Bedingungen mit Kosten von rund 25.000 Euro.

Wo soll das Geld dafür herkommen, fragt Jahn. Selbst wenn 25.000 Euro zur Verfügung stehen sollten, stelle sich die Frage, ob im Stadtgebiet derzeit nicht wichtigere Aufgaben zu erledigen sind. Und das werde derzeit wahrscheinlich so sein, weil aus seiner Sicht anderes in der Priorität über dem Abriss des abgelegenen Anglerhauses stehe.