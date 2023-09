Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Eingeklemmt zwischen Brandenburg und Sachsen liegt das Jessener Land. Erst sächsisches Kurfürstentum, dann preußische Kriegsbeute ist es heute Sachsen-Anhalts östlicher Zipfel. Ob dieser wechselvollen Geschichte finden sich hier reichlich Zeugnisse aus früheren Epochen. So wurde die sächsische Lichtenburg zum preußischen Gefängnis. Schon allein deren wechselvolle Geschichte ist einen Ausflug wert. Dem Interessenten sei in Sachen Historie auch ein Tripp ins nahe Torgau ans Herz gelegt – hier residierten die ernestinischen Kurfürsten bis zur folgenreichen Schlacht bei Mühlberg. Man kann die Geschichte der Region in etlichen Büchern nachlesen. Einige davon lassen sich bestimmt in der Axiener Bücherkirche finden. Weiteres Anschauungsmaterial zur preußisch-sächsischen Geschichte bietet das Amtshaus Annaburg. Sollte dann der Kopf ob der vielen Informationen qualmen, kühlt man diesen entweder mit Luft bei einer Kremserfahrt in Klossa oder mit Wasser in Prettins Kiessee. Zum Schluss gibt’s noch eine Currywurst am Schwanenteich in Jessen. Die ist zwar nicht historisch, aber lecker.