Anker-Apotheke Elster übergibt Tierheim Wittenberg Spende über 1.000 Euro. Aus welcher Aktion das Geld stammt und warum die grünen Scheine in einem Bilderrahmen platziert sind.

Kater „Caruso“ hat keine Probleme damit, in seinem Zimmer von Bettina Wieland gestreichelt zu werden.

Elster/Wittenberg/MZ. - „Bei dieser Summe“, sagt Bettina Wieland, „habe ich mich gegen einen schnöden Scheck entschieden.“ Die Mitarbeiterin der Anker-Apotheke in Elster präsentiert der Wittenberger Tierheimleiterin Catrin Rhode und der Vorstandsvorsitzenden des Tierheimvereins, Juliane Zahradka, einen Bilderrahmen, der die beiden Frauen in Erstaunen versetzt.

Hinter der Glasscheibe befinden sich zehn grüne Scheine, die wie ein Skatblatt aufgefächert sind. „Juchhu“, sagt Catrin Rhode im ersten Moment, die Sekunden später anfügt, dass sie sich riesig darüber freut. Bettina Wieland erzählt, dass die Apotheke in Elster bei der jährlichen Kalenderaktion 910 Euro an freiwilligen Spenden eingenommen hat. „Die Summe macht keinen guten Eindruck. Deshalb haben wird den Betrag auf 1.000 Euro aufgerundet“, so die Mitarbeiterin, die noch herzliche Grüße von ihrer Chefin Britta Hoffmann ausrichtet.

Stern am Nachthimmel

Die Apothekerin erzählt, dass ihr im vergangenen Jahr eine Katze zugelaufen ist und sie deshalb bei ihrer Chefin den Wunsch geäußert habe, das Tierheim in der Lutherstadt zu unterstützen. „Jetzt habe ich drei Katzen“, so Wieland, die ihrem Neuzugang den Namen Sirius gegeben hat. „Er gehört zum Sternbild Großer Hund und ist der hellste Stern am Nachthimmel“, begründet sie ihre Wahl.

Ihr sei es wichtig, dass Tiere ein schönes zu Hause haben und nicht sozial vereinsamen. Der Charakter eines Menschen zeige sich, wie er ein Tier behandelt. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Deshalb ist meine Beziehung sehr innig“, sagt die Apothekerin, die es zudem richtig toll findet, welch gute Arbeit im Tierheim geleistet wird.

Die Mitarbeiterin der Anker-Apotheke Elster, Bettina Wieland (Mitte), übergibt Catrin Rhode und Juliane Zahradka eine Spende über 1.000 Euro. (Foto: Thomas Tominski)

Vorstandsvorsitzende Juliane Zahradka schätzt das Engagement der Apotheke als sehr hoch ein und erzählt, dass die 1.000 Euro vor allem in den Ausbau der Hundeausläufe investiert werden. Im Stadtteil Reinsdorf sind insgesamt 35 Tiere untergebracht, neben zehn Hunden noch 25 Katzen. Einige Stubentiger wollen partout nicht ins Katzenhaus und leben im Freien, alle anderen lieben ihren festen Platz im Innenraum.

Das Tierheim an der Belziger Chaussee ist hübsch angelegt. (Foto: Thomas Tominski)

„Heimtiere sind eine Randgruppe“, klinkt sich Chefin Catrin Rhode ein, ob Hund oder Katze, jeder hat eine Vorgeschichte. Deshalb sei sie froh über soviel ehrenamtlichen Engagement. „Wir haben einen Gassigeher, der kommt jeden Tag pünktlich auf die Minute. Eine Frau liest den Katzen Geschichten vor und kuschelt mit ihnen.“ Aktuell befinden sich keine Kleintiere, Amphibien oder Vögel im Heim. „Auch bei uns gibt es Sitzenbleiber“, so Rhode, die damit schwer zu vermittelnde Hunde meint, die seit zwei Jahren in den Zwingern leben. Ein Rhodesian Ridgeback oder ein Pitbull-Staffordshire-Mischling kann nur an Menschen mit Hundeerfahrung beziehungsweise nach einer ausgiebigen Kennenlernphase abgegeben werden. Jeden Mittwoch verbessert Hundetrainer Oliver Kluge das Handling der Vierbeiner.

Das Fernsehen kommt

Im Katzenhaus riecht es nach frischer Farbe. „Am 14. März bekommen wir hohen Besuch. Da muss alles picobello sein“, verrät die Chefin, der MDR macht mit seiner Sendung „Tierisch tierisch“ in Reinsdorf Station. Laut Rhode wird der Beitrag am 27. März um 19.50 Uhr ausgestrahlt. „Und dann folgt schon am 1. Mai der Tag der offenen Tür“, sagt die Vorstandsvorsitzende. Von 10 bis 17 Uhr heißt es dann bekanntlich: Ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe ist schwer zu finden. „Unser nächstes großes Projekt ist der Anbau einer Photovoltaikanlage, um die Energiekosten zu senken“, wirft sie einen Blick voraus.

Manche der insgesamt 25 Katzen sind überzeugte Freigänger. (Foto: Thomas Tominski)

Nach dem Rundgang zeigt sich die Apothekerin sehr beeindruckt. Vom schön gestalteten Areal, den gepflegten Tieren und der Herzlichkeit der Mitarbeiter. „Hier ist unsere Spende in guten Händen“, sagt sie und erkundigt sich bei Zahradka nach der Möglichkeit, mit einem Hund Gassi zu gehen. Ein Tierheim benötige nicht nur finanzielle Unterstützung. „Tiere benötigen Aufmerksamkeit und Fürsorge. Da plaudere ich aus dem Nähkästchen“, meint die dreifache Katzenbesitzerin.