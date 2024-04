Annaburger Hallenradsportverein richtet dritten Landespokalwettbewerb aus. Wie zwei junge Sportlerinnen ihre Vorführungen einschätzen und was Ex-Vorsitzenden Dieter Vogel freut.

Alison Niemz (links) und Katelyn Pink, hier mit Maskottchen „Willi“, haben den Annaburger Hallenradsportverein in der U 15 vertreten.

Annaburg/MZ. - Es ist still in der Halle. Das Kampfgericht verfolgt jede Übung mit Argusaugen, bei schwierigen Elementen halten die Zuschauer den Atem an. Als die jungen Damen von ihren Rädern steigen, erhalten sie von den anderen Teilnehmern viel Applaus. „Ich bin schon fertig“, sagt Alison Niemz vom Hallenradsportverein Annaburg, die beim dritten Pokalwettkampf innerhalb von fünf Minuten 21 Übungen gezeigt hat. Die 13-Jährige ist durch Freundin Katelyn Pink zum Kunstradfahren gekommen und hat nach dem Schnuppertraining schnell gemerkt: Das ist mein Ding!