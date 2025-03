In Zahna ist am Donnerstag ein Elfjähriger von einem Hund gebissen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Halter aufgenommen.

Zahna. - Am Donnerstagnachmittag ist ein Kind in Zahna von einem Schäferhund gebissen worden, wie die Polizei meldet. Laut einer Mitteilung war der elfjährige Junge mit seinem Fahrrad in der Eisenbahnstraße unterwegs, als er von dem Mischling am Bein attackiert wurde.

Der Hundehalter habe das Tier an seiner offenen Grundstückszufahrt ohne Leine geführt, heißt es weiter. Die Bissverletzung des Kindes sei medizinisch versorgt worden. Gegen den 37-jährigen Hundehalter sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.