Plätze in Pflegeheimen gibt es jetzt schneller

Im DRK-Heim Annaburg finden Pflegebedürftige schneller Aufnahme. Auch die Tageseinrichtungen des DRK in Jessen und Annaburg haben noch freie Plätze.

Jessen/Annaburg - Ein Platz im Altenpflegeheim des DRK in Annaburg ist derzeit schneller zu bekommen als vor der Corona-Pandemie. Das bestätigt Heimleiterin Katrin Schäde auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung. „Wir hatten eine sehr hohe Sterberate“, spricht sie die bittere Wahrheit aus. Ob die Angst vor Einsamkeit und einsamem Sterben aufgrund der Besuchseinschränkungen wegen der Pandemie dazu führt, dass die Pflegebedürftigen und deren Angehörige den Umzug ins Heim scheuen, „das lässt sich jetzt noch nicht einschätzen“, sagt die Heimleiterin.

Schwankungen sind normal

Ähnlich hört man es auch von Corinna Trebbin, Leiterin des Feierabendheimes Jessen. „Es ist viel zu früh, darüber Aussagen zu treffen“, meint sie. Sie könne kein verändertes Anmeldeverhalten erkennen. Ohnehin schwanke die Nachfrage nach Plätzen mit den Jahreszeiten.

„In der hellen Jahreszeit ist gewöhnlich mehr Kurzzeitpflege gefragt, weil die pflegenden Angehörigen auch mal Urlaub machen möchten“, bestätigt Katrin Schäde. „Aber das haben wir ja jetzt nicht.“ Sie vermutet, dass auch wegen der Kurzarbeit in den Betrieben mehr Menschen zu Hause gepflegt werden. Für die meisten pflegenden Angehörigen sei es ohnehin der letzte Schritt, wenn sie kräftemäßig am Ende sind, ihre Lieben ins Heim zu geben. Und es hat auch zunehmend finanzielle Gründe.

Dass „mehr Menschen mit höchstem Pflegebedarf zu uns kommen und die Verweildauer sinkt“, diese Entwicklung verzeichnet Katrin Schäde bereits seit 2017. Da ist die Pflegereform in Kraft getreten. Durch die Umstellung von Pflegestufen auf fünf Pflegegrade und eine veränderte Ausrichtung der Begutachtung auf die Alltagskompetenz gelten mehr Menschen als pflegebedürftig.

Die von der Pflegekasse gezahlten Leistungen für die häusliche Pflege sind stärker angehoben worden als für die vollstationäre Pflege. Der Wettbewerb um Fachkräfte führte zu Lohnerhöhungen für das Pflegepersonal. Hinzu kommen steigende Betriebs- und Verbrauchskosten. Das alles führt dazu, dass Pflegebedürftige beziehungsweise deren Angehörige einen höheren Eigenanteil für den Heimplatz tragen müssen.

„Es ist Willen der Politik, dass die Menschen länger im häuslichen Umfeld gepflegt werden“, sagt die Leiterin der Jessener DRK-Sozialstation Birgit Leipziger. Freie Plätze gibt es ihrer Auskunft nach derzeit auch in den Tageseinrichtungen des DRK in Jessen und Annaburg. Der Kreisverband hatte von sich aus die Schließung angeordnet, als die zweite Corona-Welle das Land überrollte. „Es ist keinem zu vermitteln, dass Kindergärten und Schulen geschlossen werden müssen, aber die Tagespflegeeinrichtungen offen bleiben, wo die Menschen hinkommen, die am meisten gefährdet sind“, sagt Birgit Leipziger.

Jetzt sind die Tageseinrichtungen wieder geöffnet. Die Räume sind groß genug, dass die Kapazität voll ausgeschöpft werden kann. „Das muss jetzt erst wieder alles anlaufen“, so Leipziger.

Die Gefahr, dass sich die alten Menschen in den Pflegeeinrichtungen mit Corona anstecken können, ist noch nicht gebannt. „Wenn sie dann endlich mal alle geimpft wären“, seufzt die Jessener DRK-Chefin. „Wir hatten uns gewünscht, dass das Impfteam auch in die Tageseinrichtungen gekommen wäre“, sagt sie. Aber die Tagesgäste mussten sich selbst um Termine kümmern und kommen zumeist erst jetzt bei den Impfaktionen in den Städten zum Zuge.

Schon etwas entspannter

Und auch wenn Heimbewohner und Personal durchgeimpft und die Heime coronafrei sind, bleibt Vorsicht äußerstes Gebot. Mitarbeiter, Dienstleister und Angehörige (einzeln) haben nur mit tagesaktuellem Negativtest Zutritt. „Wir haben in beiden Häusern von 6 bis 16 Uhr Teststationen“, berichtet Katrin Schäde aus Annaburg. „Alle Aktivitäten mit den Bewohnern bewegen sich innerhalb der Wohngruppen.“ Im Vergleich zu den Zeiten, als sie Corona im Haus hatten, gehe es jetzt aber für alle schon deutlich entspannter zu. (mz/Ute Otto)