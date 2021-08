Plan am Kreisverkehr Jessen wird wohl eher erfüllt

Am Kreisel starten die Arbeiten am zweiten Abschnitt.

Jessen - Nach jetzigem Stand werden die Sanierungsarbeiten am Jessener Kreisel (B 187) nicht so lange brauchen, wie in der Vorplanung veranschlagt. Wenn alles gut geht, könnte die Ampelregelung wohl schon am kommenden Montag, 23. August, wieder aufgehoben werden, erfuhr die MZ von Corina Deyring, zuständige Abteilungsleiterin in der Kreisverwaltung.

Seit Mittwochmorgen haben die Mitarbeiter der Jessener zbo bau GmbH wie geplant das Viertel des Kreisels in Angriff genommen, das zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Bahnhofstraße liegt. Der Verkehr wird daher nun über die bisherige Baustelle geleitet. Wie bereits berichtet werden die Stellen neu verfugt, an denen die verschiedenen Straßenbeläge des Kreisels zusammentreffen. Dazu werden die Pflastersteine und Borde herausgenommen, wo nötig ersetzt und wieder neu eingesetzt. (mz)