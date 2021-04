Perfekte Überraschung für Förderschule in Jessen

Apothekerin Marion Nelle überreicht der Jessener Förderschule einen Scheck in Höhe von 850 Euro. Woher das Geld kommt und wofür es nicht genommen werden kann.

Die Chefin der Jessener Blumen- und Spitzweg-Apotheke, Marion Nelle (vorn links), überreicht der örtlichen Förderschule ?Lebensweg?, die im Gewerbegebiet ansässig ist, einen Scheck in Höhe von 850 Euro. Die Spendensumme stammt aus der Kalenderaktion.

Jessen/MZ

- Nadine Helwig wirkt überrascht. Die Leiterin der Jessener Förderschule „Lebensweg“ steht mit einem Pralinenkasten in der Hand im Foyer und wartet zusammen mit Lehrern und Kindern auf Marion Nelle, die kurz darauf mit einem XXL-Scheck unter dem Arm an der Bildungseinrichtung erscheint. „850 Euro sind schon ein ordentlicher Betrag“, meint Nadine Helwig, die erst beim Hinterfragen erfährt, warum die Chefin der Blumen- und Spitzweg-Apotheke sich ausgerechnet die Förderschule im Gewerbegebiet ausgesucht hat. „Ist ein Willkommensgeschenk“, sagt Marion Nelle und ergänzt, es sei wichtig, dass die Region „in diesen nicht ganz einfachen Zeiten“ zusammenhält.

Diskreter Hinweis

Die Geschäftsfrau erklärt, dass die Gesamtsumme hauptsächlich aus der Kalenderaktion stammt. Noch vor Jahren, blickt Nelle zurück, haben sie die Jahreskalender mit Blumenmotiven kommentarlos über den Ladentisch gereicht, in der Folgezeit wurden die Kunden darauf hingewiesen, dass in der Apotheke eine Spendenbox steht und sie mit einem kleinen Betrag Projekte im Stadtgebiet unterstützen. Insgesamt haben über 1.000 Kalender den Besitzer gewechselt, in der Box sei nicht nur Kleingeld gelandet. „Den Gesamtbetrag haben wir noch ein bisschen rund gemacht“, verrät die Chefin der beiden örtlichen Apotheken, die auch schon der Feuerwehr oder der Jessener Grundschule einen Scheck überreicht hat.

„Es soll immer eine Überraschung werden. Deshalb wird im Vorfeld nichts verraten“, erzählt sie der immer noch verblüfften Schulleiterin. Nelle lobt noch einmal die Spendenbereitschaft der Jessener, die in überwiegender Mehrheit auf die Spendenbox zugesteuert sind. Wer im kommenden Jahr den Scheck bekommt, stehe noch nicht fest, sagt sie. „Es wird sich ein geeignetes Projekt finden“, meint die Apothekerin. Die Geschäftsfrau findet es gut, dass die Förderschule jetzt in Jessen ansässig ist. Den Standort bewertet sie mit „attraktiv“. Als Dankeschön singen ihr Kinder der Bildungseinrichtung das Lied „Ist das ein schöner Tag“ vor.

Entscheidung steht noch aus

Schulleiterin Nadine Helwig ist sich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das Geld fließen soll. Die Außenanlage wird derzeit schick gemacht, vielleicht werden die 850 Euro dafür verwendet. „Jetzt bekommt es erst einmal der Förderverein“, meint sie und lässt Gabriela Kuster, Chefin des Fördervereins „Kinderlachen e.V.“, bei der Scheckübergabe den Vortritt.

„Für eine Eröffnungsparty kann das Geld ja nicht genommen werden“, klinkt sich Nelle ein, die mit diesem Satz bei Helwig einen tiefen Seufzer auslöst und die Bemerkung, dass seit der offiziellen Schlüsselübergabe im März „alle in Sachen Party mit den Hufen scharren“. Neben dem Pralinenkasten gibt es noch ein kollektives Dankeschön - und obendrauf viele strahlende Gesichter. „Wir fühlen uns in Jessen richtig gut angekommen“, meint die Schulleiterin abschließend und kommt wiederholt auf das „künftig tolle Außengelände“ zu sprechen.