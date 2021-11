Oldtimerfreunde in der Teufelsmühle in Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg/MZ - Kürbisse und Oldtimer sind in Bad Schmiedeberg am Wochenende eine herbstliche Liaison eingegangen. Am Reformationstag fand in der mit Kürbissen dekorierten Teufelsmühle in Großwig ein Fest mit Kürbissen und Oldtimern unter dem Motto „Carate Kid und Traktorlegende RS0815“ statt, wobei es um den 1948er Ford, das Filmauto in dem Film „Carate Kid“ geht.

Sehr viele Freunde und Gäste mit rund 60 historischen Fahrzeugen in tollem gepflegten Zustand verbrachten ein paar Stunden in der Teufelsmühle und wurden mit Schwein am Spieß und anderen Spezialitäten des Teams Klugmann bewirtet.

Ab 13 Uhr wurde eine Ausfahrt durch die herrlichen Herbstwälder und entlang der Sehenswürdigkeiten Bad Schmiedebergs unternommen mit Stopp am Gradierwerk in der Kurstadt als Höhepunkt und der Fahrt zurück über den Markt und dann durch Reinharz zur Teufelsmühle.

Verwundert zeigten sich die Teilnehmer über die einerseits fantastische Kureinrichtung und andererseits die für einen Kurort sehr schlechten Wege und den Zustand des Reinharzer Schlosses inklusive des Teiches. Das war im Nachhinein zu hören.