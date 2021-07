Null Chance auf kurze Rede in Prettiner Kita

Prettin - „Tja“, sagt die Chefin der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Knirpse“ und hebt zur Entschuldigung beide Schultern. Zur Einweihung des neuen Spielplatzes für die kleine Krippengruppe hat Diana Weinelt extra eine kurze Rede vorbereitet, doch als die Kleinen das Areal stürmen, ist der offizielle Teil sozusagen ohne Ansage vorbei. Die Leiterin der Kita erzählt, dass sie bei der Sparkasse Wittenberg einen Antrag zur Gestaltung der etwa 30 mal 15 Meter großen Fläche gestellt und sich sehr über die Zusage seitens des Geldinstituts gefreut hat.

„Das Konzept ist überzeugend gewesen“, klinkt sich Björn Kieselstein, zuständig bei der Sparkasse für Spenden und Sponsoring, ein, und erzählt, dass sein Unternehmen den Bau des Spielplatzes mit 2.400 Euro unterstützt hat. Als Dankeschön überreichen Emma Stets und Anna Schneider dem Mann im feinen Zwirn zwei selbstgemalte Bilder, auf denen Weiden-Tipis abgebildet sind.

Vorfreude auf Einschulung

Für die beiden sechsjährigen Mädchen heißt es langsam: Abschied nehmen! Nach den Ferien beginnt die Schulzeit. Emma Stets erzählt, dass sie stolz ist, bald zum Kreis der Abc-Schützen in Prettin zu gehören. „Ich hoffe“, sagt sie, „dass ich zur Einschulung eine große Zuckertüte bekomme.“ Den neuen Spielplatz bewertet sie mit „richtig schön“. Neben den Tipis aus Weidenruten gefallen der kleinen Blondine vor allem die Krabbelraupe und der XXL-Sandkasten. „In den Urlaub“, sagt sie ganz stolz , „fliegen wir nach Griechenland.“ Anna Schneider fährt mit ihren Großeltern in den Urlaub.

Emma Stets (rechts) und Anna Schneider überreichen Björn Kieselstein von der Sparkasse Wittenberg zwei selbstgemalte Bilder. (Foto: Thomas Tominski)

Sie erzählt, dass es dort tolle Spielplätze und einen Swimmingpool zum Baden gibt, den Namen des Ortes, an dem sie schon einmal gewesen ist, habe sie leider vergessen. Die Sechsjährige verrät, dass sie sich ihren Ranzen persönlich ausgesucht hat. „Mit Pferdemotiven drauf“, so Anna Schneider, die ganz aufgeregt ist, ob auf der Zuckertüte ähnliche Motive sind. Auch sie betont explizit, dass sie sich auf die Schule freut. „Die Jungs in der Kita haben mich manchmal geschubst“, gibt sie als weiteren Grund an. Der neue Spielplatz in der Kita sei wirklich super geworden, schätzt das Mädchen nach einem kurzen Rundblick ein. Laut Chefin Diana Weinelt kommen in diesem Jahr 21 Kinder in die Schule.

Fleißiger Hausmeister

Die Gestaltung des Areals, blickt die Kita-Leiterin zurück, sei in mehreren Diskussionen mit den Kolleginnen passiert. Hausmeister Marcel Gutzmer hat die Vorstellungen in die Tat umgesetzt. Die Bäume, eine Weide und ein Amberbaum, die als künftige Schattenspender gedacht sind, haben die Eltern gesponsort. Aufgrund höherer Frachtkosten und der Beteiligung am Zaun habe sich der zunächst anvisierte Eigenanteil von 500 Euro verdoppelt. Aus den zwei anderen Spielplätzen, so die Kita-Leiterin, wird künftig ein großer werden. „Das passiert aber Stück für Stück“, meint Weinelt.

Die größeren Kinder singen das Haus-der-kleinen-Knirpse-Lied. Im Text heißt es, dass alle gern in die Kita gehen. (Foto: Thomas Tominski)

Auch ohne Rede ist das Areal innerhalb von Sekunden fest in Kinderhand. Die Kleinen laufen die Treppe hinter der unteren Etage hinab und von dort aus schnurstracks auf Sandkasten und Co. zu. „So schnell geht’s“, meint die Chefin, die „eigentlich nur eine ganz kurze Rede“ halten wollte. Die größeren Kinder stehen außerhalb des Areals im Schatten und spenden fleißig Applaus. Insgesamt 110 besuchen das „Haus der kleinen Knirpse“ in Prettin, der kleine Garten, erzählt Weinelt bei der Verabschiedung ihrer Gäste, sei im vergangenen Jahr angelegt worden. (mz)