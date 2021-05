Nächste Schritte bei Endlagersuche im Landkreis Wittenberg

Jessen - Für ihn ist das stets ein Thema, bekennt Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD). Er habe bislang verschiedene Möglichkeiten genutzt, um sich bei Videokonferenzen oder anderen Foren mit Informationen zur Endlagersuche zu versorgen. Sein Interesse galt dabei natürlich den Aussagen zu den Flächen in der Umgebung.

Auch Annaburgs Bürgermeister Klaus-Rüdiger Neubauer (parteilos) hat das bisherige Geschehen zu diesem Thema stets aufmerksam registriert und dazu wiederholt in Sitzungen des Stadtrates informiert. Das Geschehen müsse aufmerksam verfolgt werden, sagt er, zumal die hiesige Region noch nicht zu den ausgeschlossenen gehöre.

Auswahl treffen

Nun bietet sich eine neue Möglichkeit zur Information, teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mit. Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete Ende September 2020 laute eine vielfach gestellte Frage an die Bundesgesellschaft für Endlagerung: Wie sollen aus 54 Prozent der Landesfläche wenige Standortregionen werden, in denen die Geologie oberirdisch erkundet werden kann? Also: Wie kommt die BGE vom Zwischenbericht Teilgebiete zu einem Vorschlag für Standortregionen für die oberirdische Erkundung?

Wie die BGE vorgehen will, um dorthin zu gelangen, wird sie am 27. Mai zwischen 18 und 20 Uhr bei einer digitalen Veranstaltung zur Standortauswahl erläutern. Wie dazu angekündigt wurde, werde es einen ersten Ausblick darauf geben, wie die BGE nun weiterarbeiten wird.

„Es wird dabei vor allem um die gesetzlich vorgegebenen repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen gehen, mit welchen erstmals die Sicherheit eines möglichen Endlagers in einem bestimmten Wirtsgestein in einem Teilgebiet bewertet wird“, wurde dazu in einer Presseinformation mitgeteilt. Die BGE wolle in den direkten Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit zu den anstehenden Arbeiten treten.

Anmeldung bis zum Dienstag

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist direkt über eine Videokonferenz möglich. In ihr soll es laut Ankündigung möglich sein, Fragen und Anmerkungen direkt mit oder ohne Video vorzutragen. Zur Verfahrensweise teilte die BGE mit: „Wer auf diese Weise teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 25. Mai unter der Anmeldeadresse: veranstaltung-berlin@bge.de an. Wer die Veranstaltung über einen Livestream verfolgen möchte, findet sie am Veranstaltungstag auf Youtube. Von dort aus ist es möglich, Fragen über den Chat zu stellen, die in die Veranstaltung eingebracht werden.“

Zudem werde eingeräumt, Fragen vorab oder während der Konferenz per E-Mail an dialog@bge.de zu stellen. „Am Veranstaltungstag wird zudem eine Telefonnummer bekannt gegeben, über die ebenfalls Fragen gestellt werden können.“

Dass die Öffentlichkeit so in die Endlagersuche einbezogen werde, sei ehrenwert, meint Michael Jahn. Der Prozess sei ein langer. Für die Region sei das derzeit nicht bedrohlich, „aber wir müssen achtsam sein“, sagt er. (mz)