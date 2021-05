Der neue SAR-Hubschrauber hat in Holzdorf das alte Modell Bell UH-1D (hinten) abgelöst

Premsendorf - Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag um 15.55 Uhr die K 2306, als er im Bereich Premsendorf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und in einem hohen Feld zum Liegen kam.

Dabei wurde er schwer verletzt. Der junge Mann wurde mit dem SAR-Hubschrauber der Bundeswehr aus Holzdorf in ein Krankenhaus gebracht. (mz/red)