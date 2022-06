Mit Sketchen auf die Bühne

Der Annaburger Kultur- und Theaterverein will nach zwei Jahren wieder spielen. Wie sich der Vorstand aufstellt und was geplant wird.

Annaburg/MZ - Für den Annaburger Kultur- und Theaterverein - kurz Akut - ist der Name in den vergangenen zwei Jahren zur traurigen Zustandsbeschreibung geworden. Nach der langen Zeit ohne Proben und Auftritte versuchen die Mitglieder den Neustart des Vereins, für den vor nunmehr sechs Jahren alles so rosig angefangen hatte.