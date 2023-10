Die seit wenigen Monaten vereinigte Freiwillige Feuerwehr Holzdorf/Reicho lud am Wochenende zum Tag der offenen Tür. Gäste vom Flugplatz und aus Schönewalde sind dabei.

Tag der offenen Tür in Holzdorf

Holzdorf/MZ. - In der Vergangenheit veranstaltete die Holzdorfer Feuerwehr ihren Tag der offenen Tür ein bis zwei Monate früher, als diesmal. Weil sie den Tag aber mal zusammenlegen wollten mit dem Oktoberfest, so einigte man sich auf das vergangene Wochenende. So begründete der erst im Frühjahr neu gewählte Wehrleiter Mario Schmidt, den Termin.