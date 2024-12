Jessen/MZ. - Der Jessen-Gutschein erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Und zwar so, dass Peter Trittin, Vorsitzender des Jessener Gewerbevereins, und Silke Reichow von der Jessener Geschäftsstelle der VR-Bank Fläming-Elsterland sich freuen, womöglich noch vor Weihnachten den 55.000 Jessen-Gutschein ausgegeben zu haben. Bis zu dieser Zielmarke sind nicht mehr allzu viele der universell umsetzbaren Gutscheine mit der Ansicht des Jessener Schlosses und dem Logo des Gewerbevereins offen.

Der 50.000. Jessen-Gutschein ist im Juli 2023 überreicht worden. Immerhin hatte der Gewerbeverein der Käuferin jenes „runden“ Gutscheinexemplars seinerzeit noch fünf weitere draufgesetzt, plus einen Gutschein für ein Wochenende für zwei Personen in einem Spreewaldhotel. Wer den jetzt anstehenden 55.000 Gutschein erwirbt, darf also gespannt sein, inwieweit sich der Verein auch dieses Mal nicht lumpen lässt.

Gerade in der Vorweihnachtszeit empfiehlt sich das Papier im handlichen Format als Geschenk. Zumal wenn der Schenkende sich nicht sicher ist, was der oder die damit Begünstigte für konkrete Wünsche hat. „Viele Privatleute kaufen die Jessen-Gutscheine“, bestätigt Silke Reichow die entsprechende Frage der MZ. Aber die regional gültigen Gutscheine sind auch bei Unternehmern beliebt, die ihren Mitarbeitern auf diese Art eine Zuwendung in der Vorweihnachtszeit zukommen lassen wollen. „Jetzt, so kurz vor Weinachten ist die Nachfrage tatsächlich höher als sonst“, bestätigt die Mitarbeiterin der Bank.

Seit 2013 gibt es die Initiative des Gewerbevereins, diese Gutscheine als regionales Zahlungsmittel auszugeben. Zu erhalten sind sie nach wie vor in der VR-Bank Fläming-Elsterland in Jessen. Sie ist seit Anbeginn der Partner für den Vertrieb. Aktuell sind knapp 40 Geschäfte, Gaststätten und mittelständische Unternehmen im Jessener Land als Akzeptanzstellen der Gutscheine gelistet. Dass es einmal mehr waren, ist wohl der wirtschaftlichen Situation im Land geschuldet.

Die bevorstehende Ausgabe des 55.000. Jessen-Gutscheins bedeutet, dass 550.000 Euro an Kaufkraft in der heimischen Region geblieben sind. Ein Aspekt, auf den der Chef des Gewerbevereins stets gerne aufmerksam macht.