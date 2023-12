Ministerpräsident Reiner Haseloff nimmt an der ersten Einwohnerversammlung seit 2019 in Zahna-Elster teil. Welche Fragen die Menschen haben und was die Politiker mitnehmen.

Zahna-Elster/MZ. - 2019 – das betonte Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) gleich zum Auftakt seines Berichts – hatte die letzte Einwohnerversammlung der Stadt Zahna-Elster stattgefunden. Dieser Feststellung folgte ein anderthalbstündiger Abriss der vergangenen vier Jahre, in denen sich „viel verändert“ hat. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sind weder spurlos an der Stadt vorübergezogen, geschweige denn beendet. Aktuell werden die Kita in Zörnigall und die Grundschule in Mühlanger coronabedingt nur durch eine Notbetreuung betrieben.