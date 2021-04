Mehr Lokale für alle Briefwähler in Zahna-Elster

Zahna-Elster/MZ

- Im Bau- und Ordnungsausschuss der Stadt Zahna-Elster berichtete man am Dienstag, dass für die anstehende Wahl am sechsten Juni die Anzahl der Briefwahllokale von einem auf drei erhöht wurde. Die Zuständigen gehen von einer deutlich höheren Briefwahlbeteiligung aus. Die Benachrichtigungen sollen in den nächsten Tagen an die Bürger rausgehen.

Mathias Kruschke, Ordnungsamtsleiter der Stadt Zahna-Elster, berichtet, dass 126 Wahlhelfer gefunden wurden, die alle eine Impfung erhalten werden. Auf die Frage von Marcel Rückert (Freie Wähler), ob es ein Testzentrum für Zahna geben wird, erklärte Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler), dass sich die Stadt in Gesprächen mit einem Anbieter befände.

Des Weiteren wurde der Gefahrenabwehrplan vorgestellt und beschlossen. Darin enthalten sind alle für die jeweiligen Orte bekannten Katastrophen mit den entsprechenden Maßnahmen und Ansprechpartnern, die von den Ortschaftsräten ergänzt werden sollen. Die Rückübertragung der Aufgaben zur Niederschlagswasserentsorgung vom WAZV „Elbe-Elster-Jessen“ Jessen auf die Stadt Zahna-Elster, die vom Stadtrat bereits beschlossen wurde, muss laut der Kommunalaufsicht wiederholt werden. Dazu ist das Votum aller Ortschaftsräte nötig, die nun eingeholt werden müssen.