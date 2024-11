Sandra Trabitz und Christian Wagner eröffnen am 2. Dezember ihre neue Gemeinschaftspraxis an der Züllsdorfer Straße. Warum zwei Rentner den Mediziner mit Vornamen ansprechen.

Neue Gemeinschaftspraxis -Diese Vorzüge haben die Patienten in Annaburg

Annaburg/MZ. - „Wir dürfen Doktor Christian sagen“, verraten Edith und Horst Werner, die weniger als nur um sieben Ecken mit Christian Wagner verwandt sind.

Das Ehepaar aus Neuerstadt findet die neue Gemeinschaftspraxis an der Züllsdorfer Straße in Annaburg „einfach nur wunderbar“, denn für Leute ihres Alters, beide sind 91, seien die jetzt ebenerdig zu erreichenden Sprechzimmer der pure Luxus.

„Endlich nicht mehr Treppen steigen wie in der Torgauer Straße“ heißt es unisono, im neuen Empfangsbereich sei sogar eine Halterung für Gehstöcke angebracht. „Wir gehen zwar nicht oft zum Arzt, doch alle sechs Wochen ist das schon notwendig.“

Beim „Tag der offenen Tür“ herrscht sofort Hochbetrieb. Die Besucher überreichen Sandra Trabitz und Wagner zum Einzug kleine Geschenke, sagen Dankeschön und lassen sich durch die einzelnen Räume führen. Arzt, Verband oder Funktionsraum ist an den Türen zu lesen, eine Toilette für Menschen mit Handicap steht zur Verfügung, ebenso ein separates Büro im hinteren Bereich.

Edith und Horst Werner sind extra aus Neuerstadt angereist. (Foto: Thomas Tominski)

Das Interesse ist groß. Die Tür zum Eingangsbereich geht im Sekundentakt auf, die beiden Ärzte schütteln fleißig Hände, erhalten viele Schulterklopfer. Der Empfangsbereich wird vom Wartezimmer durch eine Glastür getrennt, hier hört keiner, mit welchen Wehwehchen der Nachbar in die Praxis gekommen ist. Vor dem Gebäude steht den Patienten ein großzügig angelegter Parkplatz zur Verfügung.

Lustiger Rundgang

Beim Rundgang ist Wagner zum Scherzen aufgelegt. Es weist auf die Nummer eins an seiner Tür, erzählt, dass der Patient im Labor „angezapft“ wird und verweist auf die Besenkammer, die woanders in die Geschichte eingegangen ist. Der 50-Jährige erklärt, welche Arbeitsschritte in den verschiedenen Räumen ausgeführt werden, da sei vom Verband anlegen bis zum Langzeit-EKG alles dabei. „Da“, zeigt der Allgemeinmediziner in den Flur, „wo jetzt das kleine Büffet aufgestellt ist, stehen ab Montag Stühle.“

Der Umzug aus der alten in die neue Praxis ist abgeschlossen. Wenn sich am 2. Dezember um 7.30 Uhr die Türen an der Züllsdorfer Straße öffnen, beginnt für alle im Team ein neuer Abschnitt im Berufsleben. Jennifer Richter, ausgebildete Krankenschwester, verstärkt bereits seit zehn Jahren die Gemeinschaftspraxis. „Mit dem Umzug erleichtert sich unsere Arbeit. Da die Praxisräume jetzt sogar für Rollstuhlfahrer leicht zu erreichen sind, nimmt die Zahl der Hausbesuche ab.

Arzt Christian Wagner (2. v. l.) zeigt den interessierten Besuchern beim „Tag der offenen Tür“ die neuen Räume der Gemeinschaftspraxis. (Foto: Thomas Tominski)

Unsere Patienten kommen aus dem gesamten Umland“, erzählt die Krankenschwester, die am Tresen mit Grit Erpel, Sabrina Schumann, Jessica Scharfschwerdt und Carolin Felgenträger – alles ausgebildete Fachkräfte – den „Laden“ in Schwung hält. „Beim Umzug haben alle fleißig mitgezogen“, lobt Sandra Trabitz, Fachärztin für Innere Medizin, die glücklich über so viel geballte Kompetenz ist. Denn gutes Personal sei auch das Aushängeschild einer Praxis.

Engagiertes Unternehmen

Inhaber des gesamten Gebäudes ist die Firma Elektro Griesa, die sich im rechten Teil des Objekts niedergelassen hat. Rückblick: Bis 2012 haben hier viele Annaburger ihre Einkäufe erledigt. Vom Lebensmittel-Discounter über Blumen- und Zoogeschäft war alles vorhanden. Im linken Teil, dort wo sich jetzt die Gemeinschaftspraxis befindet, sollte Ostern 2021 ein Fitness-Studio eröffnen. Doch nach Lieferverzögerungen der Sportgeräte zieht der Berliner Unternehmer Ende 2021 die Reißleine. Erst nach dem Kauf durch die Elektrofirma zieht in das Gebäude wieder neues Leben ein.

Sandra Trabitz nimmt im Eingangsbereich viele Glückwünsche entgegen und kommt mit den Besuchern schnell ins Gespräch. (Foto: Thomas Tominski)

„Der Pachtvertrag läuft über zehn Jahre“, so Wagner, der die Arbeit der Experten von nebenan explizit lobt. In der neuen Praxis sei technisch alles auf dem neuesten Stand. „Wir haben sogar eine PV-Anlage auf dem Dach“, nennt der Allgemeinmediziner einen weiteren Vorteil. Lediglich in der Datenleitung fehle ein bisschen der Dampf. DSL 16.000 ist als Geschwindigkeit für eine Praxis schlichtweg zu wenig.

An den Türschildern ist zu lesen, was sich dahinter verbirgt. (Foto: Thomas Tominski)

Dies mache sich vor allem beim Download von größeren Datenmengen bemerkbar. „Ansonsten sind wir mit unserem Traumobjekt rundum zufrieden“, meint Wagner, der weiter aus dem Nähkästchen plaudert. In der Kartei seien 10.000 bis 12.000 Patienten verzeichnen. Pro Quartal werden zwischen 2.500 bis 3.000 behandelt. „Da wir die Chipkarte durchziehen, kann ich die Anzahl ziemlich genau eingrenzen.“

Im Eingangsbereich wird es wieder lauter. Die nächsten Gäste sind eingetroffen und überreichen Blumen. Wer möchte, kann den Rundgang mit einem Gläschen in der Hand machen.