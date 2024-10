Das Schöpfwerk im Jessener Ortsteil erhält zwei neue leistungsfähige Pumpen. Die Vorarbeiten hierfür sind erfolgt. Was sich in den vergangenen Jahren noch alles verändert hat.

Hochwasserschutz in der Elbaue

„Ich stelle mich mal dazu“, sagt Robert Klockow, Bauleiter der Firma Schulz-Bau aus Torgau, damit die Größenverhältnisse deutlich werden. Die beiden Pumpen waren 48 Jahre im Schöpfwerk in Klöden in Betrieb.

Klöden/MZ. - Häufig ist so etwas nicht zu sehen. Auf dem Freigelände am Schöpfwerk in Klöden stehen zwei große Pumpen, die über Jahrzehnte bei Bedarf ihre Arbeit erledigten und einen Beitrag zum Schutz der Elbaue vor Hochwasser geleistet haben. Doch nun werden sie durch neue Pumpen ersetzt.