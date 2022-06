Majestätischer Auftritt in Schweinitz

Schweinitz - Die Nacht zum Sonntag hat Lilli Giffey schlecht geschlafen. „Ich hatte Bammel davor, mich zu verzetteln“, betont die 27. Heidekönigin des Heimatvereins „Glücksburger Heide“, die ihre Prüfung mit drei richtigen Antworten majestätisch korrekt besteht. Damit löst die 19-Jährige, die Lehramt in Greifswald studiert, Sara Löbnitz ab, die den Verein ab 2019 präsentiert hat und ihrer Nachfolgerin viel Glück und eine Amtszeit ohne Corona-Pandemie wünscht. Lilli Giffey fühlt sich mit dem Verein seit vielen Jahren eng verbunden. Als Vorstandsmitglied Ursula Nachtigall die erste Anfrage in puncto Heidekönigin gestartet hat, kommt das Jawort wie aus der Pistole geschossen. „Meine Familie ist auch sehr stolz“, so die Regentin aus Schweinitz, die nach Abschluss ihres Studiums gern an einer Sekundarschule unterrichten will. In der Region? „Dafür komme ich gern aus Greifswald zurück.“

