Landkreis kommt mit der Spritze aufs Land

Jessen - Nach „Coffee to go“ kommt jetzt „Vaccin to go“. Besser müsste es freilich heißten „ Vaccinate to go“. Oder wie es halbdeutsch auf der Corona-Internetseite der Kreisverwaltung heißt „Impfen to go“. Denn den Impfstoff, das Vakzin, gibt es nun mal nicht in der Ampulle und schon gar nicht im Pappbecher mit auf den Weg, sondern gleich intramuskulär in den Arm. Soll heißen, das Kreis-Gesundheitsamt schickt jetzt ein Impfteam durch die Region.

Los geht es am kommenden Montag. Da wird auf dem Markt in Coswig geimpft. Und am Freitag - man sollte das Datum nicht als Unglückszahl ansehen -, 13. August, macht das Impfteam von 8 bis 13 Uhr auf dem Markt in Jessen Station. Und das soll sich bis auf Widerruf wöchentlich wiederholen. Rollende Woche also in puncto Impfen.

Nach dem Start in Coswig ist dienstags der Edeka-Parkplatz in Kemberg von 8 bis 15 Uhr die nächste Station, mittwochs von 10 bis 15 Uhr am Freibad in Piesteritz und donnerstags von 9 bis 17 Uhr am E-Center in Wittenberg. An welchem, das wäre sicher noch zu präzisieren.

Claudia Thiele von der Pressestelle der Kreisverwaltung, erinnert daran, den Personalausweis und die Krankenversicherungskarte nicht zu vergessen. Und um das Anmeldeprocedere abzukürzen, rät sie, sich das Formular „Einwilligungs- und Anamnesebogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit Vektor-Impfstoff“ auszudrucken und bereits ausgefüllt mitzubringen.

Den findet man im Internet unter: www.landkreis-wittenberg.de/de/impfzentrum/impfen-im-landkreis-wittenberg.html und dann herunterscrollen bis zu den Formularen. Geimpft wird bei dieser Aktion mit dem Einmalvakzin von Johnson und Johnson. Das ist ein Vektorimpfstoff, also beim Ausdrucken auf das richtige Formular achten! (mz)