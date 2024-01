So berichtete die MZ am 21. Dezember 2023.

Gerbisbach/Halle/MZ. - Einen Monat nach dem Urteilsspruch in der zweiten Instanz ist die Zukunft der Schweinemastanlage Gerbisbach noch offen. Wie berichtet hatte das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg das Urteil der Vorinstanz in Halle bestätigt, nach dem der Genehmigungsbescheid zum Betrieb der Anlage aufgrund zahlreicher Fehler nicht rechtswirksam und nicht vollziehbar ist.