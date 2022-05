Kurzzeitig gegen den Strich in Jessen

Am Jessener Kreisel starteten die angekündigten Maßnahmen zur Sanierung. Wie die Kraftfahrer mit der Situation zurechtkommen.

Für einige Tage geht es aus zwei Richtungen links herum im Kreisverkehr der B 187 in Jessen. Der Verkehrsknotenpunkt wird umfassend saniert.

Jessen - Verkehrsverhältnisse wie im Vereinigten Königreich: Es geht andersherum im Jessener Kreisel. Zumindest für einen Teil der Kraftfahrer. Für diejenigen nämlich, die aus Richtung Elster/Wittenberg weiter zum Bahnübergang oder in Richtung Elsterbrücke wollen. Sie werden über die Gegenrichtung geleitet, also links herum im Kreisel. Und diejenigen, die aus Richtung Bahnübergang zur Elsterbrücke wollen, dürfen seit dem gestrigen Dienstag auch den kurzen Weg links an der Blumenrabatte vorbei fahren und müssen nicht drumherumkurven.