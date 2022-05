Kunst gegen Rauschtrinken - Jessener Schüler erreichen vorderen Platz bei Landeswettbewerb

Jessen/MZ - Mit einem Blumenstrauß in den Händen sitzt Fritz Gebhardt in der Bibliothek des Jessener Gymnasiums und genießt die Minuten nach der Siegerehrung. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt der 16-Jährige, der den Erfolg beim Landeswettbewerb „bunt statt blau“ auch Mitstreiterin Emilia Majhofer (bei der Ehrung nicht anwesend) zu verdanken hat. „Wir haben unsere Ideen zum Thema Alkoholsucht gemeinsam zu Papier gebracht“, erzählt der Zehntklässler, der wie seine künstlerisch begabte Mitschülerin den Psychologie-Kurs an der Bildungseinrichtung besucht. Themen wie Umgang mit Emotionen oder Lösungen bei Konflikten findet der Teenager spannend und hat diese mit in die Projektarbeit einfließen lassen.

In der Corona-Zeit, so Fritz Gebhardt, haben viele Menschen ihre Probleme mit Alkohol bekämpft. Der Titel des mit Majhofer gemeinsam gestalteten Plakates „Lockdown ist schlimm, Alkohol ist schlimmer“, soll Wege aus dem Suchtdilemma aufzeigen. Die an der Flasche festgekettete Frau besitzt auf der bunten Seite einen Schlüssel, der in das Schloss der Tür „weg von der Droge“ passt. Selber schon Alkohol getrunken? „Ja“, sagt der Gewinner des Landeswettbewerbs, „bei Familienfeiern ein Glas Sekt.“

Separate Ideenfindung

Elenor Winkler und Romy Jähnichen sind über den knapp verpassten Sieg nicht traurig. „Es macht uns eher stolz“, meinen die beiden 16-jährigen Mädchen, die nach einer separaten Ideenfindung diese zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen lassen. Sie haben eine Person gemalt, die eine Flasche Schnaps wirft und aus deren Alkoholpfütze Rauch aufsteigt. Damit soll einerseits symbolisiert werden, dass es immer einen Ausweg gibt und anderseits aufzeigen, wie schädlich diese legale Droge ist. „Wir hoffen, dass wir das Thema so vernünftig umgesetzt haben. Denn es gibt viel bessere Dinge, die Menschen glücklich machen.“ Persönlich lehnt das Duo hochprozentige Getränke ab. „Haben wir wirklich noch nie getrunken“, versichern sie. Anni Hesse und Marlene Kluge haben für ihre Teilnahme von Thomas Büttner (DAK-Gesundheit) zumindest ein kleines Präsent mit Bluetooth-Box, Stick und Ladekabel erhalten. „Mit Sucht wollen wir im Leben nie in Berührung kommen“, meinen die Schülerinnen unisono, die jedoch nicht verschweigen, „schon mal ein Glas Sekt getrunken“ zu haben. Der tägliche Griff zur Flasche sei doch wie eine selbst gewählte Gefangenschaft, die im sozialen Absturz endet.

Engagierte Kursleiterin

Den Stein ins Rollen hat Lehrerin Gabriele Zabel gebracht, die als Leiterin des Psychologie-Kurses die Schüler für das DAK-Projekt begeistert beziehungsweise das Thema sensibilisiert. „Die Kursteilnehmer sollen sich vor allem mit den negativen Auswirkungen der Sucht beschäftigen“, erklärt Gabriele Zabel, die bei der Auszeichnungsfeier ganz spontan einen Blumenstrauß von Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) überreicht bekommt, der damit das Engagement der Pädagogin würdigt.

Das Stadtoberhaupt betont in seiner kurzen Rede, dass die Schüler am Gymnasium ihr fachliches Rüstzeug fürs Leben erhalten und er hofft, dass diese nach ihrer beruflichen Ausbildung wieder in die Elsterstadt zurückkehren. Er habe auch 24 Jahre bei der DAK gearbeitet und findet es klasse, dass die Gesundheitskasse dieses gesellschaftliche Problem in einer Aktion aufgreift. Mit Kunst oder Sport empfiehlt Jahn den jungen Leuten Hobbys, die das Leben noch lebenswerter machen.

Thomas Büttner von Veranstalter DAK erklärt, dass es ihm sehr am Herzen liegt, nach der großen Auszeichnungsfeier in Magdeburg noch eine zweite Ehrung vor Ort durchzuführen. Das Gymnasium Jessen gehört seit Jahren zu den Stammkunden des Wettbewerbs, die eingereichten Arbeiten sind beeindruckend und faszinierend zugleich. „Ist das Geld schon auf dem Konto?“, fragt Büttner in Richtung Sieger (300 Euro) und Platzierte (200 Euro) und holt sich in Windeseile ein kollektives Kopfnicken ab.

Emilia Majhofer und Fritz Gebhardt sind die Landessieger. Foto: Zabel

Bürgermeister Michael Jahn überreicht Elenor Winkler Blumen. Foto: Tominski