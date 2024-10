Jessen/MZ. - Ein Zoobesuch ist immer ein spannendes Unterfangen. Dort kann man all den exotischen Tieren, die man sonst nur aus Büchern und Filmen kennt, begegnen. Zu einem besonderen Zoobesuch nahmen die Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Wittenberg die Kinder der verschiedenen Jessener Kindertagesstätten mit.

Die Anakonda bekommt Besuch von einem Regenwurm. (Foto: Annette Schmidt)

Auf ihrer musikalischen Klassenfahrt in den Zoo stellen die Schüler ihrem Publikum durch Gesang und auf verschiedenen Instrumenten die Welt der Tiere vor. Die Aufführung erzählt unter anderem davon, dass der Bison darunter leidet, weil er wegen seines „Zottelhaars“ einfach keinen Friseur finden kann. Während sich der Regenwurm im Schlangenhaus direkt neben der Anakonda unter Gleichgesinnten ganz wie zu Hause fühlt.

So trötet die Trompete

Leopold, der erst seit sechs Monaten im Trompetenspielen unterrichtet wird, erklärt, dass er nicht in sein Instrument pustet, sondern seine Lippen in Schwingung versetzt. Madita weiß über ihr Instrument, das „sich darin eine ganze Band versteckt hat“. Die Titelmelodie von den beliebten Kinderfilmen und Hörbüchern „Bibi und Tina“, die Madita mit dem Keyboard spielt, animiert die kleinen Zuhörer sofort im Chor mitzusingen. Die jungen Musikschüler haben für die zwei Auftritte schulfrei bekommen. Wiebke, die ihr Instrument, das Klavier vorstellt, möchte aber später keine professionelle Musikerin werden.

„Ich möchte mal ein Hotel leiten.“ Freundin und Chorsängerin Lilly sieht sich selbst auch nicht als Solosängerin, die ganze Stadien füllt. Die kleine Blondine will lieber als Polizistin Recht und Ordnung durchsetzen. Allerdings können sich beide Mädchen durchaus vorstellen, ihr Hobby in ihre späteren beruflichen Karrieren einzubinden. Dass die tierischen und musikalischen Funken übergeschwappt sind, lässt sich nicht nur am begeisterten Applaus des Publikums heraushören. Die Klimper-Gruppe der Kindertagesstätte Koboldmühle will dem benachbarten Tierpark am Schwanenteich mal wieder einen Besuch abstatten.

Auch wenn es dort keine Elefanten oder Riesenschlangen gibt, es ist immer spannend, die Ziegen, Kaninchen und Hühner zu beobachten.

Keine Superstars

Amira ist ganz hin und weg von dem Lied mit dem trappelnden Pony. Einmal ist sie sogar selbst schon auf einem echten Pferd geritten. Von den Instrumenten fand sie ganz besonders das Klavier schön. Die Mehrheit der Kinder würde aber am liebsten ein Instrument lernen, das in der musikalischen Reise durch den Zoo überhaupt keinen Auftritt hatte. Die Gitarre steht bei den Kleinen ganz hoch im Kurs.

Einige Kitakinder wissen genau, welche Zootiere sie am liebsten haben. (Foto: Annette Schmidt)

Mit diesem Urteil kann Victor Bolgov, Leiter des Musikschulbezirks Jessen, gut leben. Seit der Corona-Krise gab es keine Besuche der Kinder der Kindertagesstätten mehr in der Einrichtung. „Wir wollten erst ein großes Konzert für alle Kitas aufführen, haben uns dann aber für zwei Auftritte entschieden. Die hinteren Reihen hätten sonst nichts mehr gesehen.“ Das Konzert ist der Auftakt zu möglichst regelmäßigen Besuchen.

Musik für Kinder

Musikalische Früherziehung kann bereits im Babykurs beginnen. Ziel ist es, die natürliche Musikalität jedes Kindes je nach dessen Interessen und Fähigkeiten zu fördern. Dabei steht die Freude an der Musik im Vordergrund. Weiter Informationen zu Unterrichtsangeboten des Musikschulbezirks Jessen unter Telefon 03537/21 22 18. Ansprechpartnerin ist Stefanie Peisker.