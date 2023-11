Karpfenverkauf in Jessen ist gestartet - Zwei Kilo sind der Favorit

Fischgeschäft Blei in Jessen

Das haben Silke und Mario Blei auch noch nicht erlebt. Der aus dem Hälterbecken geholte Hecht hält die ganze Zeit still.

Jessen/MZ. - „Der hat gut vier Kilo“, sagt Mario Blei und zeigt dabei auf einen Karpfen, der im Kescher über dem Hälterbecken wild mit der Schwanzflosse schlägt. Die Fische, erzählt der versierte Fachmann, haben bereits ihre Reise von den Aufzuchtanlagen in die erwähnten Becken angetreten, um sich hier zu entschlacken. Einfach ausgedrückt: Die Karpfen machen sich hübsch für den Verkauf. „An Gewicht nehmen sie nicht mehr zu“, so Blei, der mit seiner Frau Silke auf dem eigenen Grünstück am Jessener Senatorweg seit 25 Jahren ein Fischgeschäft sowie einen Angelshop führt. „Den sogar seit 30 Jahren“, ergänzt er.