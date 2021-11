Karneval in Elster: Neues Prinzenpaar ernannt

Elster/MZ - „Bis zum Jawort hat es nur eine Nacht gedauert“, sagt Juliane Kutscher und kassiert für diesen Satz in der Runde anerkennende Blicke. „Es ist in beiderseitigem Einvernehmen passiert“, sorgt Ehemann Enrico für den nächsten Lacher. „Für uns ist es eine große Ehre“, so der 42-Jährige, denn im Januar feiert der Elsteraner Carneval Verein seinen 50. Geburtstag. Um 11.11 Uhr ist das Geheimnis gelüftet. Juliane und Enrico Kutscher erscheinen vor dem Rathaus und werden dort von der wartenden Menschenschar als neues Prinzenpaar mit einem dreifachen schallenden „Helau“ begrüßt.

Die 35-jährige Bankkauffrau betont, dass die Familie voll hinter der Aufgabe steht, denn ei-ne einjährige Regentschaft beschränkt sich nicht allein auf winken, trinken und lächeln. „Wir haben zwei Mädchen“, meint die Prinzessin, die ebenfalls die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern einfordern. Ihr Mann, der als Informatikkaufmann arbeitet, erzählt, dass sein Jawort zwar aus dem Bauch heraus gefallen sei, andererseits das Interesse an diesem Amt immer bestanden hat. Das neue Prinzenpaar hofft, dass bei allen künftigen Auftritten der Spaß nie zu kurz kommt und Corona den Narren nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Denn 2020 ist die Proklamation sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Wer hat im Hause Kutscher die Hosen an? „Jeder auf seinem Gebiet“, lautet die diplomatische Antwort, die Auswahl von Kleid und Anzug habe selbstverständlich die Prinzessin übernommen. „Ich durfte ihn vorher aber wenigstens einmal anprobieren“, so der neue Prinz.

Bevor Juliane (links) und Enrico Kutscher sowie Lisa Wehner (rechts) und Sandra Hahn vor das Rathaus treten, schauen sie sich erste Selfies an. Foto: Tominski

Bekannte Gesichter

Die beiden Hofdamen haben in Elster schon mehr als eine „Duftmarke“ gesetzt. „Miss Elbenixe“ und 20 Jahre Mitgliedschaft im ECV steht auf beiden Visitenkarten. Lisa Wehner hat im Jugendelferrat angefangen und über die Station Schulchor als Hofsängerin die nächste Stufe genommen. Sie liebt am Karneval das Miteinander, die gute Stimmung und Menschen, die mit ansteckend guter Laune zu den Verstaltungen kommen. Auch privat ist die 30-jährige Erzieherin Fan von Stimmungsmusik und gibt mit „Teesy“, der Toni Mudrack heißt, ihren Lieblingssänger an. „Eine Absage wäre für mich nie in Frage gekommen. Es ist eine große Ehre, zur 50. Session die Hofdame zu sein“, so Lisa Wehner. Sandra Hahn hat beim ECV als Tanzmariechen angefangen und trainiert aktuell die Prinzengarde. „Lisa und ich sind beste Freundinnen“, blickt sie ihre Nachbarin an, deshalb sei die Entscheidung, im Jubiläumsjahr das Prinzenpaar zu unterstützen, nur Sekundensache gewesen. Die Augenoptikerin scheint ein Faible für Jubiläen zu haben. „Beim 40. Geburtstag war ich auch schon Hofdame.“ Nach einem Jahr coronabedingter Pause hat sie 29-jährige Hofdame „so richtig Bock auf Karneval“.

Vor dem Rathaus in Elster ist die Stimmung fantastisch. Die Blau-Weißen Funken haben mit am Umzug teilgenommen. Foto: Thomas Tominski

Tolle Stimmung

Vor dem Rathaus geht die Post ab. Es wird gesungen, getanzt und viel „Helau“ gerufen. Als Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) den goldenen Schlüssel überreicht, ist das Rathaus fest in Narrenhand. Die 500 Euro zur Unterstützung der 50. Auflage, so der Kommunalpolitiker, hat die Stadt Zahna-Elster den Narren bereits im Vorfeld überwiesen. Präsident Karsten Röder betont in seiner kurzen Rede, dass er stolz sei, Teil der ECV-Familie zu sein. „Ich wünsche mir ein großartiges Jahr.“ Dieser Wunsch ist gleichzeitig mit der Hoffnung verbunden, dass die nächste Corona-Welle nicht in die fünfte Jahreszeit schwappt. Der Präsident bedankt sich bei allen Helfern, die im Vorfeld der Jubiläums-Saison Großartiges geleistet haben. Als Beispiel nennt er Alina Hecht, die mit viel Liebe einen Kalender zum „Runden“ erstellt hat.

ECV-Präsident Karsten Röder eröffnet die 50. Saison. Foto: Tominski

Vom Rathaus aus geht es zu Fuß ins „Schiffchen“. Wer den Saal betreten will, muss getestet, geimpft oder genesen sein. Dies wird am Eingang kontrolliert. „Alle Veranstaltungen“, erklärt Karin Schlüter vom Elferrat, „laufen unter der Maßgabe 3G-Regel. Wir werden keinen ausgrenzen.“ Nach 20 Minuten gibt Präsident Karsten Röder den Startschuss und lässt Prinzenpaar und Hofdamen eine Ehrenrunde durch den Saal drehen. Als die Hofsänger das erste Lied anstimmen und der Elferrat im Hintergrund mitschunkelt, ist die 50. Session auch feierlich eröffnet. „Bei der Generalprobe hat schon alles super funktioniert“, meint Silke Wolter vom Elferrat, die mit Karin Schlüter zu den Geheimnisträgern im Verein gehört. Denn dieses Duo geht Jahr für Jahr auf Jagd nach einem neuen Prinzenpaar.