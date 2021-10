Kaninchenzuchtverein Annaburg: Welche Züchter ausgezeichnet wurden

Annaburg/MZ - In der Turnhalle am Kellerberg in Annaburg ging es am Sonnabend auch um Bestleistungen, allerdings nicht im Sport, sondern in der züchterischen Arbeit. Denn der Kaninchenzuchtverein Annaburg hatte eine Tischbewertung anberaumt.

In Vorbereitung auf die Ausstellungssaison erfuhren die Züchter von den beiden Preisrichtern Willy Stolze aus Wittenberg und Holger Kaiser aus Bernburg, wo sie in der züchterischen Arbeit stehen. Der Verein hat sich für diese Form entschieden, da es ihm auch 2021 nicht möglich ist, eine eigene Ausstellung zu gestalten, begründete Vorsitzender Lutz Matthias. Neben der Ungewissheit aufgrund von Corona spielten dabei auch die organisatorischen Belastungen eine Rolle. Zwölf Mitglieder zählt der Verein. Der große Wunsch ist, dass sich deren Zahl erhöht, möglichst Jüngere in die Gemeinschaft finden und erkennen, wie reizvoll diese Freizeitbeschäftigung sein kann. Zehn Züchter mit immerhin 118 Tieren beteiligten sich an der Tischbewertung. Anwesende Züchter verfolgten aufmerksam, was die Preisrichter zu ihren Rassekaninchen zu bemerken hatten, worauf sie in Zukunft noch mehr Acht geben sollten. Er sei da dankbar für jeden Hinweis, sagte neben anderen Frank Thomas aus Prettin.

Die Bewertungen durch die Preisrichter bildeten die Grundlage für die Vergabe des Vereinsmeistertitels. Den sicherte sich Helmut Schuster aus Prettin mit seiner Sammlung (vier Tiere) der Rasse Russen (schwarz-weiß). Zweiter Vereinsmeister wurde Lutz Matthias aus Rehain mit Deutschen Riesen (wildfarben). Die dritte Position nahm Patrick Schubert aus Annaburg mit seinen Sachsengold ein.

Die Tischbewertung, so fasste Lutz Matthias danach zusammen, habe den Züchtern wichtige Hinweise für anstehende Ausstellungen gegeben, etwa die Landesschau in Magdeburg am letzten November-Wochenende. Die Leistungen der Besten der Tischbewertung sollen in der Mitgliederversammlung in dieser Woche anerkannt werden. Eine Ehrung gab es gleich in der Turnhalle. Sie galt Willy Stolze. Dem Vorsitzenden des Kreisverbandes der Kaninchenzüchter wurde nachträglich zu seinem 80. Geburtstag gratuliert. Lutz Matthias überreichte ihm im Namen der Vereinsmitglieder einen Präsentkorb und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit über viele Jahre.