Jugendliche haben am Volkstrauertag Gedenken in Elster und Annaburg mitgestaltet

Am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewalt in Elster weden Blumen niedergelegt.

Elster/Annaburg/MZ - „Wenn dieses Wenn sich leben ließ, wär’s noch lang kein Paradies - bloß die Menschenzeit hätt’ angefangen, die in Streit und Krieg uns beinah ist vergangen.“ So endet das Gedicht „Wenn jeder eine Blume pflanzte“ von Peter Härtling. Vorgetragen wurde es von einer Schülerin der örtlichen Sekundarschule in der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Elster. Zuvor hatten die Vertreter von Vereinen und Institutionen Kränze und Blumen am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewalt auf dem Friedhof niedergelegt und sich vor den Toten, deren Namen auf den Tafeln stehen, verneigt.