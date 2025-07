Zwischen Bauplänen und Instagram: Wie Leonie Stein ihren Traumberuf im Ferienjob entdeckt. Was die 15-Jährige im Büro erlebt und was der Jessener Schlosspark damit zu tun hat.

Jessen/MZ. - Ferienzeit – für die allermeisten Jugendlichen heißt das: Ausschlafen, Verreisen und ganz viel Freizeit. Doch immer mehr junge Menschen nutzen die schulfreie Zeit, um zu arbeiten. Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung jobben rund ein Drittel aller Jugendlichen in den Sommerferien. Eine von ihnen ist die 15-jährige Leonie Stein. Was sie dazu motiviert, früh ins Arbeitsleben einzusteigen und was sie bisher erlebt hat, hat sie der MZ berichtet.