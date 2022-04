Jessener feiern gleich drei Mal Jugendweihe

Vor dem Weg ins Erwachsensein steht das Gruppenfoto in Jessen. Fotografin Angelika Wimmer gibt Hinweise, damit alles gut aussieht.

Jessen - Nun konnten sie doch alle stattfinden, die Jugendweihefeiern in Jessen. Womöglich allerdings nicht so, wie es sich die Heranwachsenden und ihre Eltern vorher ausgemalt hatten. Die Corona-Regeln haben einige Grenzen gesetzt. Vor zwei Wochen überschritten jene feierlich die Schwelle vom Kind zum Erwachsenen, die das eigentlich bereits im vergangenen Jahr vorhatten. An diesem Sonnabend nun die „Regulären“ aus den Sekundarschulen Jessen, Annaburg, Elster, aus der Förderschule „Lebensweg“ und aus dem Gymnasium. Zwar zeitlich etwas später im Jahr als normal, aber eben überhaupt.