Jan Janisch aus Mellnitz ist der Geist des Waldes

Mellnitz - Jan Janisch hat eine Kehrtwende in seinem Leben vollzogen. Der Chef eines Fitnessstudios in Potsdam, der als ausgebildeter Personenschützer schon um die Welt gejettet ist, erzählt vom Komfort in Berlin, dem Haus am See und seinem sorglosen Luxusleben. Das ist Geschichte. Seit drei Jahren wohnt Janisch zusammen mit seiner Frau Nicole und zwei Hunden in Mellnitz und genießt jeden Tag, den er in der Natur verbringt, in vollen Zügen.

