Mäuseplage bedroht Ausstellungsstücke: Invasion im Dorfmuseum Plossig

Plossig - So hat Heidi Knöffel das Dorfmuseum von Plossig in zwanzig Jahren noch nicht gesehen. Die über 600 historischen landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Exponate sind von einer dicken Staubschicht, Strohhalmen und Ähren bedeckt. Staub und Schutt haben in über einem Jahr Corona-Pandemie ihren Weg in wirklich jede Spalte und Ecke gefunden.