In Jessen bleibt es spannend bis zum letzten Wurf

Jessen/MZ - Die Entscheidung, welches Unternehmen im Landkreis Wittenberg das erfolgreichste Bowling-Team stellt, ist vor einigen Tagen im Schlosspark-Bowling in Jessen gefallen. 13 Mannschaften hatten diesmal den Vergleich mit dem Wunsch aufgenommen, am Ende den begehrten Gold-Pokal in den Händen halten zu können.

Zu den Teilnahme-Voraussetzungen gehört, dass die Spieler einer Firma im Landkreis angehören oder in einem Unternehmen tätig sind, dessen Mitarbeiter im Landkreis wohnen. Alle Spieler müssen im jeweiligen Betrieb beschäftigt oder im ersten Grade mit dem Inhaber oder Mitarbeitern verwandt sein. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, davon maximal ein sehr guter Spieler (der in einem Spiel regelmäßig 160 Punkte oder mehr erreicht). Personell am stärksten bei dem Turnier war diesmal die Volksbank Fläming-Elsterland vertreten, die gleich drei Mannschaften stellte. Einige der Spielerinnen und Spieler hatten über eine Stunde Anfahrt in Kauf genommen, um bei diesem Wettbewerb dabei zu sein, anerkannte der Inhaber vom Schlosspark-Bowling, Ralf Hentschel. Er sprach denn zudem von einem tollen Turnier, das bis zum letzten Wurf spannend war. Denn erst ganz zum Schluss (nach der Vorrunde mit zwei und dem Halbfinale mit einem Spiel) wurde im Finale entschieden, dass die Favoriten vom dritten Team von SKW Piesteritz nicht die begehrte Gold-Trophäe erhalten, sondern die Mannschaft von der Jessener Edelstahlgießerei Zentara (580 Punkte). Dieses Team war vier Zähler besser als die Wittenberger. Rang drei sicherte sich Jütro Tiefkühlkost Jessen (528). Die besten Einzelspiele erreichten bei den Frauen Heike Bamberg von der Volksbank Fläming-Elsterland und bei den Männern Heiko Zweering vom Team von SKW Piesteritz III.

Die weiteren Platzierungen bei den Mannschaften: 4. Weima Sachsen Anhalt Groß Naundorf, 5. Empl Fahrzeugwerk Elster, 6. SKW Piesteritz II, 7. Obi Wittenberg, 8. Landschaftspflegehof Dabrun, 9. Obi Wittenberg II, 10. Volksbank I, 11. Volksbank II, 12. Volksbank III, 13. Augenoptik Schubert Jessen