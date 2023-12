In Elbe und Schwarzer Elster ist derzeit viel mehr Wasser als üblich unterwegs, auch Gräben schwappen über. Das erfordert hohe Aufmerksamkeit. Wie sich die Hochwasser-Lage am Donnerstag zeigt.

Wie die Sicherheit der Ortslagen an Elbe und Elster gewährleistet wird

Das Schöpfwerk am Wiesenbach bei Listerfehrda arbeitet und pumpt große Wassermnengen auf die andere Seite des Elbedamms. Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller überzeugt sich davon.

Listerfehrda/Annaburg/Jessen/MZ - „Es ist zu sehen, dass es fällt“, sagt Peter Müller. Der Bürgermeister von Zahna-Elster informiert sich am Donnerstagvormittag über die Situation am Schöpfwerk Wiesenbach bei Listerfehrda. Anwohner hatten sich wegen des deutlich steigenden Wassers in den Gräben auf der Landseite des Elbedeichs besorgt geäußert, informiert das Stadtoberhaupt.