Herbstfest in Weinmanufaktur am Jessener Gorrenberg

Am 25. September lädt die Weinmanufaktur ab 14 Uhr zum Herbstfest am Jessener Gorrenberg ein.

Jessen/MZ - „Die Menschen haben richtig Lust auf Veranstaltungen“, betont Küfermeister Johannes Zwicker, der am 25. September ab 14 Uhr zum Herbstfest auf seine Weinmanufaktur am Jessener Gorrenberg einlädt. Um dem Anspruch „launige Party“ gerecht zu werden, ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Laut Veranstalter wird für die Kinder eine Bastelstrecke aufgebaut, der Spielmannszug Jessen liefert Kostproben seines Könnens ab, zudem steht eine Tanzvorführung auf dem Plan.

Der Winzer erklärt, dass wahrscheinlich der erste Federweißer ausgeschenkt wird. Denn in der kommenden Woche beginnt die Ernte der Sorte Müller-Thurgau. Neben verschiedenen Weiß- und Rotweine werden im Rahmen des Herbstfestes an der Bar auch Weincocktails angeboten. „Es beginnt sozusagen der nahtlose Übergang in die Glühweinzeit“, meint Zwicker scherzhaft, der beim nächsten Weihnachtsmarkt am 28. November ab 11 Uhr die zweite Auflage „Heißer Hansi“ seinen Gästen anbieten wird. „Der Name bleibt“, meint er.

In Sachen Weinlese ist der Küfermeister optimistisch. „Das wird eine gute Ernte. Die Herbstsonne verpasst den Trauben noch ein tolles Aroma.“ Gelesen wird auf einer Fläche von 2,5 Hektar. Nach der langen Reifeperiode, erklärt der 30-Jährige, muss die Ernte mit den Helfern schnell vonstatten gehen. „Es ist erst mein vierter Jahrgang“, sagt er und fügt an, dass er sich als junger Winzer immer noch in einem Lernprozess befindet.

Am Sonntag ab 14 Uhr steht die dritte und letzte Wanderung mit den Rebpaten auf dem Programm. Start und Ziel der zweistündigen Tour befinden sich an der Weinmanufaktur. Laut Zwicker wird es „diesmal richtig voll“.