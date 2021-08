Helfer in großer Zahl

Jessen - Der Wahlkampf nimmt an Fahrt auf, die Zahl der Plakate, kleine wie große, in Ortschaften wächst. In gut vier Wochen findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Für die Verwaltungen in Städten bringt die demokratische Willensbekundung einigen Vorbereitungsaufwand mit sich.

In Jessen ist der noch größer, da hier auch über den Bürgermeister zu entscheiden ist. Wer alles ins Rennen um das hauptamtliche Amt gehen kann, darüber entscheidet am Dienstag der Wahlausschuss, ab 15 Uhr im Schloss. Die MZ hat sich in den hiesigen Städten umgehört, wie der Stand der Vorbereitungen für den Tag der Entscheidungen ist.

Erneut zur Stelle

„Es sieht sehr gut aus“, sagt Anja Liebig, Hauptamtsleiterin in der Stadtverwaltung Annaburg. Im Gegensatz zum Juni geht es jetzt etwas entspannter zu, denn im Frühjahr war neben Landtags- und Landratswahl auch die Bürgermeisterwahl mit folgender Stichwahl zu stemmen. Im Wesentlichen hätten die Wahlhelfer, die da im Einsatz waren, sich bereit erklärt, auch jetzt zur Verfügung zu stehen. Das hat die Organisatoren natürlich gefreut. An die 100 Leute werden am letzten September-Sonntag im Einsatz sein. Die Wahlbenachrichtigungen seien unterwegs. Ab der nächsten Woche werde wohl dann das Verschicken von Briefwahlunterlagen zu den aktuellen Aufgaben gehören.

Zur Bundestagswahl wird es allerdings eine besondere Regelung geben, die von den Städten zu beachten ist. Der Bundeswahlleiter habe darüber informiert, dass für kleine Wahllokale, in denen unter 50 Leute ihre Stimmen abgeben, eine Sonderfestlegung gilt. Tritt dieser Fall ein, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ausfällt, so muss der Wahlvorstand mit Urne und Unterlagen in ein anderes Wahllokal fahren, so dass die Stimmen dort gemeinsam mit den dort abgegebenen ausgezählt werden, damit es am Wahren des Wahlgeheimnisses nichts zu deuteln gibt. Ob es dazu kommt, hängt von der Bereitschaft der Einwohner ab, an dem Sonntag die Stimme direkt in ihrem Wohnort abzugeben. Auch der Anteil der Briefwähler hat darauf natürlich Auswirkungen.

Drei Orte kommen in Betracht

Diese Regelung beschäftigt auch die Jessener, berichtet Annett König, Hauptamtsleiterin und Wahlleiterin für die Bürgermeisterwahl in der Stadt. Drei Wahllokale könnten da in Betracht kommen, in denen bei niedriger Wahlbeteiligung diese Sonderregelung für die Bundestagswahl anzuwenden wäre. Aber Annett König hat die Hoffnung, dass es nicht dazu kommt. Was die Wahlhelfer betreffe, sehe es im Großen und Ganzen recht gut aus. Hier und da sei noch Bedarf, aber Annett König hat keine Bedenken, dass sich nicht genügend Freiwillige finden könnten. Insgesamt werden diesmal, aufgrund der zudem anstehenden Bürgermeisterwahl, etwa 170 Helfer benötigt, lässt Sven Fischer, stellvertretender Wahlleiter, wissen.

Wahllokale nicht verändert

„Wir sind ganz gut aufgestellt“, sagt Mathias Kruschke, Ordnungsamtsleiter in Zahna-Elster, im Hinblick auf die Bundestagswahl Ende September. 120 Wahlhelfer werden an jenem Sonntag im Stadtgebiet im Einsatz sein. Zumeist sind das jene, die bereits bei der Landtags- und der Landratswahl tätig waren. Es fehle vielleicht noch eine Handvoll an Personen. Aber Mathias Kruschke sieht keine Probleme, auch sie für das Ehrenamt zu gewinnen. Bei den Wahllokalen im Stadtgebiet gibt es keine Veränderungen. Sie befinden sich in denselben Gebäuden wie bei den Abstimmungen im Juni. Bereits hierfür hatte es Änderungen in einigen Ortschaften gegeben, in denen sich Räume als zu klein erwiesen, um die Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie einhalten zu können. (mz)