Heimatverein Seyda wählt neuen Vorstand - welche Arbeitsschwerpunkte diskutiert werden

Seyda/MZ - Der Heimatverein Seyda hat sich im „Schützenhaus“ zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen. Dabei stand auch die Vorstandswahl an. Vorsitzender bleibt Markus Stolle, der damit seine dritte Amtszeit beginnt, wie er anmerkt. Zudem freut er sich, dass es gelungen ist, junge Leute in den Vorstand zu holen. Das biete die Möglichkeit, dass sie ebenfalls Jüngere ansprechen und sie für den Verein gewinnen, so seine Hoffnung. „Es entstehen neue Ideen, die wir als Verein umsetzen können und uns ist es wichtig, dass wir uns mit den Vereinen und Einrichtungen aus Seyda und Umgebung noch mehr vernetzen und die Zusammenarbeit stärken“, sagt Markus Stolle.

Iris Sommer übergibt die Vereinskasse symbolisch an Christin Däumichen. Foto: Heimatverein Seyda

Aufgaben verteilt

Der Vorsitzende bedauert, dass die langjährige Schatzmeisterin Iris Sommer aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Dem Führungsgremium gehören außerdem an Birgit Weiß (stellvertretende Vorsitzende), Christin Däumichen (Schatzmeisterin), Andre Kitzing (Schriftführer), Tina Kitzing, Sabrina Jahn, Karin Richter (alle drei Beisitzer).

Der Vorsitzende freute sich, dass in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 17 neue Mitglieder aufgenommen werden konnten. „Gegenüber 40 Mitgliedern im Gründungsjahr sind es heute 105, die dem Verein angehören.“ Trotz der vielen Neuaufnahmen haben aber auch viele langjährige Mitglieder aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen ihre Mitgliedschaft gekündigt. Markus Stolle erinnerte besonders an den langjährigen Vorsitzenden Alexander Bauer, der im Februar dieses Jahres verstarb. „Seyda und der Heimatverein haben Alexander Bauer durch seinen Fleiß, sein Engagement und sein umfangreiches Fachwissen viel zu verdanken.“ Das Jahrestreffen im „Schützenhaus“ hat Elektriker Nico Dorbrietz genutzt, um dem Verein eine Spende in Höhe von 400 Euro zu überreichen. Dieses Geld soll in neue Tanzkleidung für die Gruppe „Ladys like Sydow“ eingesetzt werden, teilt der Vorsitzende mit.

Nico Dorbrietz übergab einen Scheck für die Tanzgruppe. Foto: Heimatverein Seyda

Projekt Spielplatz

Er hat auch über den Spendenstand zur Spielplatzgestaltung im Seydaer Park informiert. Bislang sind hier knapp 11.600 Euro von Firmen und Privatleuten zusammengekommen. Zudem habe die Sparkassenstiftung zugesagt, das gemeinsame Projekt von Heimatverein und Ortsteilbeirat zu unterstützen. Es ist vorgesehen, neue Spielgeräte anzuschaffen, da die alten in die Jahre gekommen und nicht mehr sicher waren. Der Park soll wieder attraktiver für die Einwohner und Gäste werden und zum Verweilen einladen.

Zu den nächsten Veranstaltungen, um die sich der Heimatverein mit kümmert, gehört das Gedenken am Volkstrauertag, am 14. November, auf dem Friedhof in Seyda. Neben verschiedenen Veranstaltungen engagieren sich die Mitglieder für das Aufarbeiten der Seydaer Heimatgeschichte. Auch auf anderen Gebieten „bringen wir uns bestmöglich ein“, so Markus Stolle. „Wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.“