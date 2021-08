Gymnasium Jessen hilft wegen Corona per Sommerkurs

Klaus-Peter Goblirsch hatte die wichtigsten Daten an die Tafel geschrieben.

Jessen - Das Gymnasium Jessen veranstaltet vom kommenden Montag an, 23. August, bis zum Mittwoch, 1. September, einen Sommerkurs. Er soll Schülern helfen, coronabedingte Lerndefizite in den Kernfächern abzubauen. Darüber informierte der stellvertretende Direktor, Klaus-Peter Goblirsch, die MZ.

Massive Ausfälle

Die Coronakrise hat zu massivem Unterrichtsausfall geführt. Um die Lernrückstände auszugleichen, will die Bundesregierung den Ländern eine Milliarde Euro mit dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ bereitstellen, heißt es zu den Hintergründen des Angebotes. Die Corona-Pandemie hat das Leben von Kindern und Jugendlichen stark beeinträchtigt. Kontakte zu Freundinnen und Freunden sowie Freizeitaktivitäten mussten eingeschränkt werden.

Quarantänemaßnahmen, Schulschließungen, Wechselunterricht - zweifelsohne sind trotz enormer Anstrengungen durch die Lehrkräfte und verbesserter digitaler Unterrichtsmöglichkeiten in den vergangenen Monaten Lernrückstände entstanden.

„Diese wollen wir mit unserem Sommerkurs versuchen zu beseitigen. Am Ende des vergangenen Schuljahres gaben rund 80 Schülerinnen und Schüler ihre Anmeldung mit Benennung der Fächer ab, in denen sie Nachhilfe wünschen“, so Goblirsch. „Die ‚Nachhilfegeber‘ dürfen aber keine aktuellen Lehrkräfte sein, sondern nur Lehrer im Ruhestand, Lehramtsstudenten, Eltern oder besonders gute Mitschüler der oberen Klassen.“

Motivation ist wichtig

Ferienzeit ist aber auch Urlaubszeit, und das macht eine Planung der Nachhilfeeinheiten sehr kompliziert. „Deshalb appelliere ich an alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler, die Nachhilfeangebote mit viel Motivation und Disziplin zu nutzen und auch wahrzunehmen“, ruft der Vize-Direktor seine Schüler auf.

Auf der Homepage der Schule ist der rote Button mit der Bezeichnung „Corona Nachhilfekurse“ zu finden. Dieser ist durch datenschutzrechtliche Verordnungen passwortgeschützt. Das Passwort ist auf der Vertretungsplan-App der Schule zu finden, die Goblirsch für eine Ferienwoche freigeschaltet hat. (mz)