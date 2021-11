Gruselspaß in der dunklen Lichtenburg in Prettin

Prettin/MZ - Der Gästezustrom am Sonnabendabend zur „blauen Stunde“ gibt den Veranstaltern Recht. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr ist die Vorfreude auf den organisierten Gruselspaß für die Kinder in der Lichtenburg Prettin offenbar groß. Sichtlich erwartungsfroh und entsprechend neugierig-aufgeregt stellen sich die kleinen kostümierten Hexen und sonstigen Gruselmonster mit ihren Eltern an der Schlange zum coronakonformen Registrieren an. „Es gilt die 3G-Regel“, meint Margit Mehr, die Chefin vom gastgebenden „Wir“-Verein. Es gibt damit sogar die Möglichkeit zum Schnelltest an Ort und Stelle.

Diese Beiden begrüßten die Gäste am Eingang zur Schlosskapelle. Foto: Klaus Adam

Vor allem ihre Prettiner Vereinsmitglieder und -mitarbeiter sowie Freunde des Vereins haben das Halloween-Gruselfest in der Lichtenburg organisiert. „Aufgrund der allgemeinen Situation etwas kleiner als aus den Vorjahren gewohnt“, erklärt Margit Mehr. Das ist allerdings nicht ausschließlich der Pandemie geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass das Renaissanceschloss derzeit eine große Baustelle ist.

Dennoch haben die Kinder und auch die Eltern und Großeltern viel Spaß bei den stilgerechten Spielen im Schein von Kerzen und farbigen Strahlern. Zielwerfen mit Leuchtringen, mit sandgefüllten Säckchen und einigem mehr laden ein. Geschicklichkeit ist gefragt. Und in der Schlosskapelle gibt es dann zum Abschluss ein zünftiges Hexenmahl.

Auch die Eltern machten mit. Foto: Klaus Adam

Mit dem Wurfgeschoss ins Clownmaul Foto: Klaus Adam