Jessen/MZ. - Der Wunsch nach Frieden in der Welt wurde am Sonntag mehrfach in Jessen geäußert. Bei der Kranzniederlegung am Denkmal auf dem Markt, das neben anderen an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert, ging Benno Loff, Vorsitzender des Schul- und Heimatfestvereins, darauf ein. Die täglichen Nachrichten seien geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen, Konflikten sowie Machtstreben selbst ernannter Führer und deren Gehilfen, die die Welt und die Menschheit immer näher an den Abgrund führen, äußerte er. Es sollten endlich Vernunft und Diplomatie das Handeln der Verantwortlichen bestimmen, um ein friedvolles Zusammenleben aller zu erreichen. Bürgermeister Michael Jahn (SPD) äußerte ebenfalls den großen Wunsch nach Frieden. Wie bei den Olympischen Spielen in Paris sollte es allein den friedlichen Wettstreit der Völker geben.

