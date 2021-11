Große Hilfsbereitschaft - Grundschüler aus Prettin sammeln Spenden für Wittenberger Tierheim

Kinder der Grundschule Prettin sammeln Spenden fürs Tierheim Wittenberg. Was Talia Deutschmann zu Weihnachten bekommt und Mario Kurfürst erstaunt.

Carina Schirrwagen, Ben Blüthgen, Kyra Schäfer und Talia Deutschmann (von links) haben bei der Spendenaktion für Tiere an der Grundschule Prettin viel Einsatz gezeigt.

Prettin/MZ - „Ich habe 50 Euro Taschengeld gespendet“, sagt Kyra Schäfer und fügt im Halbsatz an, dass ihr Bruder Matteo die Hälfte dazu gegeben hat. Die Entscheidung, so das Mädchen aus der vierten Klasse der Grundschule Prettin, sei im Ethikunterricht beim Thema Franz von Assisi gefallen. Sie schlachtet ihr Sparschwein, fährt mit Eltern und Bruder für Katzen sowie Hunde Futter kaufen und legt mit den Grundstein, dass Mitarbeiter Mario Kurfürst vom Tierheim Wittenberg mit einem vollen Kleintransporter die Rückreise antritt. Die Neunjährige, die Gestalten, Deutsch und Mathematik als Lieblingsfächer benennt, hat auch privat einen Bezug zu Tieren. „Wir haben 32 Hühner, zwei Katzen und fünf Hasen“, erzählt die Schülerin aus Lebien.

Direktorin Sylvie Ebermann und die Vorsitzende des Schulfördervereins, Anja Gutzmer, erzählen unisono, dass Ethiklehrerin Ilona Meißner mit der Idee, eine eigene Aktion mit regionalem Bezug ins Leben zu rufen, bei ihnen offene Türen eingerannt ist. „Bis zum vergangenen Jahr“, so die Schulleiterin, „haben wir immer die Aktion Weihnachten im Schuhkarton unterstützt.“ Anfang Oktober ist der Startschuss gefallen. Und: Es haben sich alle vier Klassen beteiligt. Die beiden Frauen sind überrascht, wie sehr sich die Kinder ins Zeug gelegt haben, damit es den Tieren an nichts fehlt. Decken, Nass- und Trockenfutter, Shampoo und Spielzeug stapelt sich in den Kisten, Tierheim-Mitarbeiter Mario Kurfürst kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Das ist der pure Wahnsinn“, meint er.

Direktorin Sylvie Ebermann (rechts) und Ethiklehrerin Ilona Meißner überreichen Mario Kurfürst die ersten Geschenke. Foto: Thomas Tominski

Schwere Rucksäcke

Talia Deutschmann spürt zwar den Druck des Rucksacks auf dem Rücken nicht mehr, doch an den Einkauf im Supermarkt kann sich die Neunjährige noch genau erinnern. „Ich bin dort mit meiner besten Freundin Paula auf dem Rad hingefahren.“ Sie stopfen ihre Rucksäcke mit Futter für Hunde sowie Katzen voll und schwingen sich wieder auf ihre Drahtesel. „War ganz schön schwer“, erinnert sich die Viertklässlerin, die trotz aller Anstrengungen die Aktion „richtig toll“ findet. Ihr Opa besitzt einen Bauernhof mit vielen Tieren. So ein schönes Zuhause wünscht sie vor allem den in Heimen untergebrachten Vierbeinern oder Vögeln.

Ihr Weihnachtsgeschenk hat Talia Deutschmann zäh ausgehandelt. Eigentlich, verrät sie, stand ein Labrador auf dem Wunschzettel. „Papa hat gesagt, auf keinen Fall.“ Bei Meerschweinchen sind sich Vater und Tochter einig geworden. Mit seinem Papa hat Ben Blüthgen aus der dritten Klasse ebenfalls gesprochen. Das Thema lautet nicht Bescherung, sondern gemeinsame Einkaufstour. „Als ich ihm von der Aktion erzählt habe, ist er sofort begeistert gewesen“, so Blüthgen, der neben Nass- und Trockenfutter auch Katzenmilch spendet. „Helfen macht Spaß“, meint er. Carina Schirrwagen aus Gehmen hat mit ihren Eltern schnell Unterstützer für die Schulaktion gefunden. Sie findet es traurig, dass Tiere in Heimen leben müssen, zu Hause spazieren zwei Katzen und ein Hund über den Hof. Weihnachtswunsch? „Ein Kaninchen.“

Sylvie Ebermann, Direktorin Grundschule Prettin Foto: Thomas Tominski

Schwierige Frage

Bei der offiziellen Spendenübergabe mit kleiner Fragestunde kommt Tierheim-Mitarbeiter Kurfürst gehörig ins Schwitzen. Denn auch ein Fachmann hat nicht auf jede Frage eine Antwort parat. Wann das erste Tierheim in Deutschland eröffnet worden ist, wollen zum Beispiel die Kinder wissen. „Da muss ich im Internet nachschauen“, lautet die ehrliche Antwort. „Jetzt nur noch Fragen zu den Tieren“, greift die Direktorin ein, die noch einmal darauf hinweist, dass die in Wittenberg untergebrachten Zwei- und Vierbeiner sich bestimmt „über ein schönes, neues Zuhause“ freuen.

Im Gespräch vertieft: Anja Gutzmer und Mario Kurfürst. Foto: Tominski

Kurfürst erzählt, dass am Rand der Lutherstadt neben Hunden und Katzen auch Nagetiere und Vögel betreut werden. Trotz des anstehenden Weihnachtsfestes soll sich jeder gut überlegen, ob es ratsam ist, sich ein Haustier zuzulegen. „Das sind eigentlich keine Geschenke.“ Prinzipiell ist es ratsam, sich im Vorfeld mit den Rassemerkmalen eines Hundes zu beschäftigen. Als Mitglied des vierköpfigen Teams kümmert sich Kurfürst um alle Tiere, privat um einen Labrador-Mischling.

Bei der feierlichen Übergabe der Geschenke an das Tierheim spendeten die Kinder der Grundschule Prettin viel Applaus. Foto: Thomas Tominski

Vor dem Verladen in den Kleintransporter schaut der Wittenberger noch einmal in die Kisten und lobt das gemeinsame Engagement aller Beteiligten und ist zugleich über die Vielfalt der Artikel erstaunt. „Das ist jede Preisklasse dabei. Warme Decken sind in der kalten Jahreszeit immer gesucht.“ Der Wunsch der Kinder ist unüberhörbar: 2022 starten wir die zweite Aktion!