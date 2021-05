Glockengeläut zur Geburt in Seyda

Seydas Pfarrer Thomas Meinhof bietet mit seinen Gemeinden künftig einen neuen Service an. Wer diesen nutzen darf und was in Simbabwe passiert ist.

Naundorf bei Seyda - Wenn künftig um 16 Uhr die Glocken in Naundorf bei Seyda läuten, wissen die Einwohner: Ein Kind hat das Licht der Welt erblickt! Pfarrer Thomas Meinhof, der für insgesamt acht Gemeinden zuständig ist, freut sich, dass der Gemeindekirchenrat des Ortes ihm diesen Vorschlag unterbreitet hat und er nach der Beschlussfassung nun einen neuen Service rund um Seyda anbieten kann.

„Die Entscheidung ist einstimmig gefallen“, so der 54-Jährige, der ebenfalls Mitglied in diesem Gremium ist. Meinhof erzählt, dass im Nachgang sofort mehrere Gemeinden „mit auf den Zug aufgesprungen sind“, denn ein freudiges Ereignis zu verkünden sei prinzipiell eine schöne Sache. Fest steht: Dieser neue Service basiert auf Freiwilligkeit und kann auch von Einwohnern in den Gemeinden genutzt werden, die keine Kirchenmitglieder sind.

Neben der Uhrzeit steht der Tag des Läutens noch nicht endgültig fest. Entweder gleich nach der Geburt oder wenn die Mutter mit dem Baby nach Hause kommt - dies (oder eine andere Variante) sind laut dem Geistlichen erste Gedankenspiele. In der Sitzung hat der 54-Jährige erfahren, dass dieser Service in Naundorf 2021 in Anspruch genommen wird.

Zusammenhalt ist wichtig

Mit der Begrüßung des neuen Erdenbürgers wollen die Gemeindemitglieder ein Zeichen setzen. Hallo, du bist herzlich willkommen. Wir beten für dich, dass du gesund und behütet aufwächst. „Es gibt Momente im Leben, da ist man dem Himmel ganz nah“, umschreibt Familienvater Meinhof die Momente nach einer Geburt. Es sei wichtig, dass die Gemeinden wachsen und zusammenhalten, denn rings um Seyda sind bekanntlich keine einwohnerstarken Städte angesiedelt.

In den acht zum Kirchenkreis gehörenden Orten sind 50 Kirchenräte tätig, der Pfarrer selbst ist Nummer 51. Meinhof erzählt, dass Gotteshäuser nach dem 2. Weltkrieg Zufluchtsort für viele Menschen aus der Region und Vertriebene aus ehemals deutschen Gebieten gewesen sind. Bis Ende der 1950er Jahre seien die Kirchen voll und die Spendenbereitschaft hoch gewesen.

Deshalb hängt in Naundorf und Seyda eine zwei Glocke im Turm, die allerdings aus Stahl war und eine begrenzte Lebenszeit hat. Die Glocke in Seyda wurde nach 60 Jahren (1957 - 2017) gegen eine aus Bronze ausgetauscht. Früher, blickt der Geistliche zurück, der seit 1993 hier im Amt ist, habe er noch per Hand läuten müssen, diese Arbeit wird inzwischen per Knopfdruck geregelt. In Morxdorf sei dies ebenso.

Beim Gang den Turm hinauf weist der Pfarrer noch auf ein paar Besonderheiten hin, gewährt Einblicke in die Turmuhr und zeigt auf Rohrhülsen, die einst zur Führung der Glockenseile gedient haben. Sicher, meint er, ein Kind wird auch ohne Taufe groß. Im Mittelalter ist es ein paar Tage nach der Geburt passiert, er sei innerhalb eines Monats unter den Schutz Gottes gestellt worden. Wie gesagt: Mit dem Glockenläuten nimmt die Gemeinde Anteil an der Geburt eines Menschen und will diese Freude akustisch in die Welt hinaustragen.

Spenden sind angekommen

Für Freude in einem anderen Teil der Welt, genauer gesagt im Südwesten von Simbabwe, hat die Spendenaktion zur Corona-Impfung von 31 Familien aus der Zverenje-Gemeinde gesorgt. Pfarrer Meinhof erzählt, dass Menschen aus und rund um Seyda Projekte im dortigen Teil Afrikas mit unterstützen und das Geld dort am Dienstag bei der Bank angekommen ist. Insgesamt wollen sich 90 Menschen mit dem chinesischen Vakzin Sinovac impfen lassen.

Da für die Fahrt zum 97 Kilometer entfernten Impfzentrum Masken und Busse benötigt werden, entstehen pro Person Kosten in Höhe von zehn Dollar. „Das gesammelte Geld soll hauptsächlich dafür verwendet werden. Wir haben für jede Person 15 Dollar überwiesen“, so der Geistliche, der weiß, dass sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Verdienstmöglichkeiten im Südwesten von Simbabwe drastisch reduziert haben. Ein Lehrer zum Beispiel verdiene im Monat bis 25 Dollar. Wenn die Schulen geschlossen sind, fehlen diese Einkünfte dauerhaft.

Meinhof erzählt, dass Pfarrer Shakemor Shoko schon in seinem Gemeinderaum gesessen hat. Die beiden Männer seien ins Gespräch gekommen, der Gast aus Afrika hat von den Problemen in seiner Gemeinde erzählt. Die Spendenaktion für die Fahrt zur Impfstation und zurück ist laut dem 54-Jährigen die zweite, eine dritte wird folgen. Meinhof verrät, dass er im Lauf der Zusammenarbeit gelernt hat, dass es keinen Sinn macht, Pakete nach Afrika zu schicken.

Die Portokosten sind um ein Zehnfaches höher als der Inhalt. „Das sollte 660 Euro kosten“, erinnert er sich. Mit der Einrichtung eines Kontos haben beide Seiten den einfacheren und billigeren Weg gewählt. „Zum nächsten Bankautomaten muss Pfarrer Shoko trotzdem 57 Kilometer über holprige Pisten fahren.“